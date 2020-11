- Bit \u0107emo otvoreni do bola. Ne govorimo zamaskirani i re\u0107i \u0107emo sve \u0161to nas ti\u0161ti. Mi smo umjetnici \u017eivljenja i pre\u017eivljavanja svega i sva\u010dega, ideja, smjerova. U korona \u0161koli nema \u017eivota, ima samo rad, rad i rad. U svako doba dana vi ste online. Istovremeno, na na\u0161a pitanja se ne odgovara i sada smo tu, na mjestu gdje bismo trebali dobiti odgovor. Prvo pitanje je paralelni rad. Radi se iz \u0161kole, do\u0111e se doma, nastavi se raditi iz ku\u0107e, sve dvostruko. Rade se dva posla, a pla\u0107a je jedna - poru\u010dili su na prosvjedu.\u00a0

- Osim svima poznatog rada u \u0161koli, po novome imamo i paralelni rad. Radi se s u\u010denicima u \u0161koli i radi se nastava na daljini s u\u010denicima u izolaciji. Pripremamo materijale za nastavu u \u0161koli i na daljinu. To je dvostruke pripreme, dvostruki rad, dvostruko ocjenjivanje. Ima li na\u0161 paralelni rad radno vrijeme? Nema. Uvijek smo tu za u\u010denika i za roditelja, za rje\u0161avanje problema, za razgovor. Rad u \u0161koli, rad kod ku\u0107e, rad s u\u010denicima, rad s roditeljima. Raditi dva posla gdje nema fu\u0161arenja mo\u017ee samo u\u010ditelj. Primorati nas na ovakav rad i ne platiti nas, mo\u017ee samo na\u0161e ministarstvo. Ne mo\u017ee se raditi dva posla i biti pla\u0107en za jedno. Znam da \u0107e netko re\u0107i, nastava na daljinu nije na\u0161a obveza, nema slu\u017ebenog naloga. No, to su moja djeca, to je moj prva\u0161i\u0107 koji \u0107e mi se sutra vratiti u razred - rekla je \u017deljka Kollert, u\u010diteljica razredne nastave\u00a0u Osnovnoj \u0161koli (O\u0160) u \u0110ulovcu.\u00a0

Drugo pitanje sindikata je gdje su laptopi koji su im obe\u0107ani da \u0107e dobiti.\u00a0

- Sve vi\u0161e ljudi lako, opu\u0161teno, postavlja pitanje je li sada najbolje vrijeme i je li mudro. To su bile konstatacije koje nas osu\u0111uju. Oni koji ih postavljaju nisu upoznati s problemima djelatnika u prosvjedi. Obe\u0107anje ministra rada Aladrovi\u0107a u svibnju kako \u0107e sa sindikatima dogovoriti modele rada od ku\u0107e, \u0161to se nije dogodilo, nitko u tome ne vidi poseban problem \"jer je situacija\". Kada upozorimo ministra da ra\u010dunala sti\u017eu sporo ili su lo\u0161e kvalitete, pa u\u010ditelji odlaze u \u0161kole da odrade online \u0161kolu i tro\u0161e svoj benzin, kada upozorimo da u\u010denici nemaju laptope ili interneta, ministar ne reagira. I to je valjda razmuljivo, \"jer je situacija\" - poru\u010dili su.\u00a0

Upozorili su i kako su roditelji, koji rade od doma, trebali kupovati nova ra\u010dunala za svoju djecu jer i ona moraju pratiti nastavu od doma.\u00a0

- Mi podr\u0161ku i razumijevanje roditelja imamo. Ali se bojimo da nemamo podr\u0161ku i razumijevanje prosvjetne vlasti, upravo onih koji su nam prvi trebali dati podr\u0161ku. Ne znamo kada je to \"pravo vrijeme\" i \u0161to je \"dobra situacija\" da primijetimo da ne\u0161to nije dobro. Mi smo danas ovdje, imamo situaciju i to ozbiljnu i o kojoj hitno moramo razgovarati - dodali su.\u00a0

- Nismo do\u0161li tra\u017eiti ne\u0161to \u0161to nam ne pripada, samo tra\u017eimo da nam se plati tro\u0161ak koji stvarno imamo rade\u0107i od ku\u0107e. \u0160aljemo poruku kako bi naknade tro\u0161kova trebale pripasti svakome tko te tro\u0161kove ima - poru\u010dili su.\u00a0

Tre\u0107e pitanje sindikata je bolovanje.\u00a0

- Kada ministar ode na bolovanje, sve je okej, ali kada mi odemo na bolovanje - udaraju nas po d\u017eepu - poru\u010dili su i upitali za\u0161to se ne primjenjuje Zakon o radu.\u00a0

Tanja Biloglav iz Centra za autizam poru\u010dila je da je Covid donio \"neka nova bolovanja\".\u00a0

- Samoizolacija i izolacija nisu sinonimi, ali su u pla\u0107i izjedna\u010deni. Izolacija stvara dvostruka mjerila. Neki \u0107e omogu\u0107iti u\u010diteljima da odr\u017eavaju nastavu, jer \u0161to zdravog \u010dovjeka spre\u010dava da dr\u017ei nastavu? Drugi poslodavac ne\u0107e mu to omogu\u0107iti rad. U\u010ditelj mora otvoriti bolovanje iako je zdrav i sposoban odr\u017eati nastavu online. Bolovanje mora uskladiti s napucima HZZO-a - poru\u010dila je Biloglav.\u00a0

Prosvjed sindikata 'Preporod': 'Radimo dva posla, a plaća nam je jedna. Tražimo odgovore!'

U korona školi nema života, ima samo rad, rad i rad. U svako doba dana vi ste online. Istovremeno, na naša pitanja se ne odgovara i sada smo tu, na mjestu gdje bismo trebali dobiti odgovor, poručili su

<p>Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu 'Preporod' održava ispred Ministarstva znanosti i obrazovanja prosvjed pod nazivom: "Korona škola (Paralelna nastava, refundacija troškova, plaća za vrijeme bolovanja i manjak spremačica)". </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Prosvjed sindikata </strong></p><p>- Bit ćemo otvoreni do bola. Ne govorimo zamaskirani i reći ćemo sve što nas tišti. Mi smo umjetnici življenja i preživljavanja svega i svačega, ideja, smjerova. U korona školi nema života, ima samo rad, rad i rad. U svako doba dana vi ste online. Istovremeno, na naša pitanja se ne odgovara i sada smo tu, na mjestu gdje bismo trebali dobiti odgovor. Prvo pitanje je paralelni rad. Radi se iz škole, dođe se doma, nastavi se raditi iz kuće, sve dvostruko. Rade se dva posla, a plaća je jedna - poručili su na prosvjedu. </p><p>- Osim svima poznatog rada u školi, po novome imamo i paralelni rad. Radi se s učenicima u školi i radi se nastava na daljini s učenicima u izolaciji. Pripremamo materijale za nastavu u školi i na daljinu. To je dvostruke pripreme, dvostruki rad, dvostruko ocjenjivanje. Ima li naš paralelni rad radno vrijeme? Nema. Uvijek smo tu za učenika i za roditelja, za rješavanje problema, za razgovor. Rad u školi, rad kod kuće, rad s učenicima, rad s roditeljima. Raditi dva posla gdje nema fušarenja može samo učitelj. Primorati nas na ovakav rad i ne platiti nas, može samo naše ministarstvo. Ne može se raditi dva posla i biti plaćen za jedno. Znam da će netko reći, nastava na daljinu nije naša obveza, nema službenog naloga. No, to su moja djeca, to je moj prvašić koji će mi se sutra vratiti u razred - rekla je <strong>Željka Kollert</strong>, učiteljica razredne nastave u Osnovnoj školi (OŠ) u Đulovcu. </p><p>Drugo pitanje sindikata je gdje su laptopi koji su im obećani da će dobiti. </p><p>- Sve više ljudi lako, opušteno, postavlja pitanje je li sada najbolje vrijeme i je li mudro. To su bile konstatacije koje nas osuđuju. Oni koji ih postavljaju nisu upoznati s problemima djelatnika u prosvjedi. Obećanje ministra rada Aladrovića u svibnju kako će sa sindikatima dogovoriti modele rada od kuće, što se nije dogodilo, nitko u tome ne vidi poseban problem "jer je situacija". Kada upozorimo ministra da računala stižu sporo ili su loše kvalitete, pa učitelji odlaze u škole da odrade online školu i troše svoj benzin, kada upozorimo da učenici nemaju laptope ili interneta, ministar ne reagira. I to je valjda razmuljivo, "jer je situacija" - poručili su. </p><p>Upozorili su i kako su roditelji, koji rade od doma, trebali kupovati nova računala za svoju djecu jer i ona moraju pratiti nastavu od doma. </p><p>- Mi podršku i razumijevanje roditelja imamo. Ali se bojimo da nemamo podršku i razumijevanje prosvjetne vlasti, upravo onih koji su nam prvi trebali dati podršku. Ne znamo kada je to "pravo vrijeme" i što je "dobra situacija" da primijetimo da nešto nije dobro. Mi smo danas ovdje, imamo situaciju i to ozbiljnu i o kojoj hitno moramo razgovarati - dodali su. </p><p>- Nismo došli tražiti nešto što nam ne pripada, samo tražimo da nam se plati trošak koji stvarno imamo radeći od kuće. Šaljemo poruku kako bi naknade troškova trebale pripasti svakome tko te troškove ima - poručili su. </p><p>Treće pitanje sindikata je bolovanje. </p><p>- Kada ministar ode na bolovanje, sve je okej, ali kada mi odemo na bolovanje - udaraju nas po džepu - poručili su i upitali zašto se ne primjenjuje Zakon o radu. </p><p><strong>Tanja Biloglav</strong> iz Centra za autizam poručila je da je Covid donio "neka nova bolovanja". </p><p>- Samoizolacija i izolacija nisu sinonimi, ali su u plaći izjednačeni. Izolacija stvara dvostruka mjerila. Neki će omogućiti učiteljima da održavaju nastavu, jer što zdravog čovjeka sprečava da drži nastavu? Drugi poslodavac neće mu to omogućiti rad. Učitelj mora otvoriti bolovanje iako je zdrav i sposoban održati nastavu online. Bolovanje mora uskladiti s napucima HZZO-a - poručila je Biloglav. </p>