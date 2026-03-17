Prosvjed u Beogradu: Blokirali promet ispred Predsjedništva zbog zakona o Kosovu...
Nekoliko stotina građana okupilo se u centru Beograda na prosvjedu protiv zakona o strancima koji je nedavno stupio na snagu na Kosovu. Prosvjed je održan ispred zgrade Predsjedništva Srbije, a sudionici su blokirali promet u Ulici kralja Milana.
Skup je organiziralo više političkih i građanskih organizacija koje tvrde da bi novi zakon mogao negativno utjecati na položaj srpske zajednice na Kosovu. Prosvjednici su nosili srpske zastave i transparente te poručili da žele „obranu Kosova i Metohije“.
| Foto: Milos Tesic