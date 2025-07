Prosvjed u Srbiji uz ormare na cesti, jednu svinju i guštera

Prosvjedi u Srbiji ušli su u osmi dan, tijekom jutra bile su blokirane pojedine prometnice u Beogradu, a većina okupljanja najavljena je za poslijepodnevne sate. U noći na nedjelju okupljanje je završilo s 13 privedenih i 386 legitimiranih, a prosvjede je obilježila barikada, ili možda preciznije "utvrda", podignuta nasred prometnice u Zemunu za čiju su gradnju korišteni kontejneri, balvani, ormari i različiti drugi namještaj. U prosvjedu su sudjelovali i jedna vijetnamska svinja te egzotični gušter, a u Novom Sadu na pločniku ispred zgrade Arhiva Vojvodine osvanuo je nacrtan pješački prijelaz u liku životinje, kao reakcija na izjavu direktora te ustanove da bi valjalo obrisati pješačke prijelaze s ulica kako ih prosvjednici ne bi koristili. U Žarkovu su, na intervenciju na privatnu zabavu zbog glasne glazbe, stigli vatrogasci jer nema slobodnih policajaca. U Kragujevcu su prosvjednici vuvuzelama i zviždaljkama prekinuli koncert na trgu jer su zaključili da nije vrijeme za to, a studenti i građani u Inđiji sami su masovno ulazili u policijsku postaju da ih legitimiraju. Osim navedenih gradova, u petak navečer organizirane su blokade prometnica i prosvjedi u Beogradu, Kragujevcu, Valjevu, Pančevu, Kruševcu, Zaječaru... No ovog puta na prosvjedima ozbiljnijih incidenata nije bilo. No na političkoj sceni "kuha", i to nakon što je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u subotu otvorio dionicu autoceste koja nema dozvole jer su nadzorni inženjeri jednoglasno odbili potpisati dokumente bez kojih je nemoguće izdati uporabnu dozvolu. No unatoč tome cesta je u nedjelju otvorena za promet.

Podsjetimo, prosvjedi se diljem Srbije, s povremenim zatišjima, održavaju od 1. studenog prošle godine, kad je u padu nadstrešnice netom obnovljene zgrade Željezničkoga kolodvora u Novom Sadu poginulo 16 ljudi.