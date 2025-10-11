Obavijesti

'GRAD SMRTI'

Prosvjed u Tunisu: Ljudi traže zatvaranje tvornice fosfata

HINA
Foto: JIHED ABIDELLAOUI/REUTERS

Predsjednik Saied rekao je prošli tjedan da se u Gabesu događa "ekološko ubojstvo" zbog kriminalnih starih političkih izbora, kriveći ih za raširene bolesti i uništavanje mjesnih ekosustava

Tuniški prosvjednici upali su u subotu u kompleks državne tvornice fosfata u južnom gradu Gabesu, tražeći njezino zatvaranje kako bi se spriječilo onečišćenje okoliša i respiratorne bolesti, rekli su očevici. Prosvjednici su šetali kompleksom u vlasništvu državne tvrtke Tunisian Chemical Group izvikujući pozive da ga se zatvori, po očevicima i snimkama objavljenim na društvenim mrežama. U kompleksu su razmješteni vojnici i vojna vozila, ali nema izvješća o sukobu s prosvjednicima.

"Gabes se pretvorio u grad smrti, ljudi teško dišu, mnogi stanovnici oboljeli su od raka ili su im kosti postale krhke zbog teškog zagađenja", rekao je prosvjednik  Khaireddine Dbaya.

CGT nije odgovorio na upit za komentarom.

Predsjednik Saied rekao je prošli tjedan da se u Gabesu događa "ekološko ubojstvo" zbog kriminalnih starih političkih izbora, kriveći ih za raširene bolesti i uništavanje mjesnih ekosustava.

Pozvao je na brzo djelovanje i usvajanje prijedloga mladih za rješavanje krize.

Godine 2017. vlasti su obećale da će zatvoriti kompleks u Gabesu i zamijeniti ga tvornicom koja će biti u skladu s međunarodnim standardima, priznajući da su emisije opasnost za stanovnike. No plan tek treba biti proveden.

Tone industrijskog otpada svakoga se dana u tom području ispuštaju u more. Ribari su prijavili dramatično smanjenje ribljeg fonda u zadnjih deset godina, što je ključni izvor prihoda za mnoge u tom području.

Novi val prosvjeda izbio je nakon što su ovaj tjedan deseci djece imali problema s disanjem zbog otrovnih plinova iz tvornice.

