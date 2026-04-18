PROSVJED U ZAGREBU Tisuće okupljenih u borbi protiv malih plaća, mirovina i skupog života

Više desetaka tisuća građana okupilo se u subotu na sindikalnom prosvjedu u Zagrebu, s kojeg su sindikalni čelnici upozorili na korupciju i zatražili veće plaće i mirovine, poručivši Vladi da će joj, ako se zahtjevi ne ispune, građani svoju ocjenu dati na parlamentarnim izborima 2028. godine
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) Mladen Novosel na prosvjedu je demantirao tvrdnje da rast plaća uzrokuje inflaciju, koja je u posljednjih 30 dana porasla za 1,6 posto iako plaće nisu rasle te je sada na 4,8 posto.
Kao glavnog krivca za porast inflacije naveo je to što je Vlada podigla cijene energenata što je dalo "zeleno svjetlo svima" da dignu cijene. "Nije to od vaših plaća, nije to od vaših mirovina. To je od pohlepe, od pohlepe onih koji su nezasitni," poručio je Novosel.
Također je naglasio da su visoke cijene hrane i stanovanja u Hrvatskoj posljedica dolaska milijuna turista s većom kupovnom moći.
Poseban naglasak stavio je na težak položaj umirovljenika te premijeru Andreju Plenkoviću iznio zahtjev da se promijeni način obračuna mirovina, odnosno da se izbriše 10 ratnih godina, od 90-ih do 2000-tih kada se doprinosi gotovo nisu uplaćivali i da se odabere 20-ak najboljih godina.
Zatražio je i podizanje minimalne plaće na 1510 eura bruto ili 1100 eura neto s ciljem da adekvatna neto plaća bude 2200 eura.
"Da ne mislite da smo nerazumni i da to tražimo odmah, nudim vam nagodbu u dva koraka", poručio je Novosel.
Prvi korak je povećanje minimalne bruto plaće za 250 eura krajem ove i sljedeće godine, te istovremeno povećanje mirovina za 100 do 200 eura ove i do 300 eura sljedeće godine.
"Ako to ne učinite, 2028. godine bit će trenutak istine za vas i za ovu Vladu na parlamentarnim izborima. Svi koji su danas ovdje, svi oni koji nisu uspjeli danas doći, ocijenit će vas tada kao što su to ocijenili građani Mađarske," zaključio je Novosel uz odobravanje okupljenih.
Između ostalog, naveo je da novca ima u državnom proračunu i u "silnoj dobiti hrvatskih privatnika" koji su ostvarili 336 posto dobiti u proteklih nekoliko godina dok radnike uvjeravaju da nisu produktivni.
Predsjednica SUH-a Višnja Stanišić kazala je da su na današnjem prosvjedu zajedno studenti, radnici i umirovljenici koji moraju podržavati jedni druge.
"Danas student, sutra radnik, a prekosutra već je u mirovini. Zato moramo biti složni i podržavati jedni druge. Ne smijemo se dovesti u situaciju da se borimo jedni protiv drugih", poručila je.
"Svi smo mi radili društveno korisne poslove - od čistačica, profesora i učitelja do informatičara. Svi smo ovoj državi puno dali. Zato smatram da, kada odemo u mirovinu, od nje moramo moći živjeti dostojanstveno", poručila je Stanišić.
Mirovine danas zaostaju za plaćama i SUH će, među ostalim tražiti promjenu načina usklađivanja mirovina, da se iz zakona izbace odredbe koje diskriminiraju, poput različitih prava majki na dodatni mirovinski staž, kao i da se iz mirovinskog sustava izbace sva socijalna davanja te da se on odnosi samo na ljude koji su mirovinu stekli putem rada i uplata doprinosa.
"Dosta je bilo da nas kradu, lažu i varaju i da nam pričaju kako živimo u bajci i blagostanju", zaključila je Stanišić.
Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata (NHS) Dražen Jović iznio je podatak po kojem radnik u EU stoji 35 eura, dok hrvatski radnik stoji 18,5 eura - upola manje, ocijenivši kako je to sramota.
Naglašavajući da plaće nisu jedini problem, Jović je naveo kako su problem i korupcija, rad na crno, siva ekonomija, pohlepa, neodgovornost.
Uzeli su nam dostojanstvo. Napravili su nas siromašnim. Vrijeme je da im stvarno kažemo "dosta je" da hrvatski radnik bude siromašan u vlastitoj zemlji, poručio je.
"Govore nam da je prosječna plaća 1511 eura, ali vam nitko neće reći onaj produžetak da 70 posto radnika u Hrvatskoj živi ispod prosječne plaće. Pa je li to normalno", upitao je.
Između ostalog, Jović je naglasio da traže normalan život, dostojanstvenu plaću, jake kolektivne ugovore i da mladi ostaju u Hrvatskoj.
Predsjednica Matice hrvatskih sindikata (MHS) Sanja Šprem istaknula je kako boli što "rad nije dovoljan za dostojanstveni život, a kamoli mirovine", dodavši da je Hrvatska postala preskupa za vlastite ljude.
Navela je kako je Hrvatska šesta u Europi po skupoći, a po plaćama tek na 19. mjestu u EU. "Zar je normalno da plaćamo toliko skuplje, a zarađujemo toliko manje. Inflacija nas jede", rekla je Šprem, podsjetivši da je inflacija EU prosječno porasla za samo 2,5 posto.
Zašto se dopušta da građani Hrvatske dvostruko više osjećaju posljedice vanjskih šokova, upitala je. Inflacija je, dodala je, posljednjih pet godina porasla za 28 posto, hrana 47 posto, stanovanje više od 60 posto, no plaće su ostale ispod toga te radnici daju više od 75 posto plaće samo da prežive.
"Slušamo da živimo u zemlji blagostanja, da standard raste, a pitamo se za koga raste - za nas raste samo cijena života", ocijenila je.
Šprem je također navela da je zbog korupcije izgubljeno 8,5 milijardi eura, dok građani "plaćaju cijenu" kroz liste čekanja u bolnicama, odlazak mladih i nejednakost.
Kazala je i da je Vlada je zanemarila socijalni dijalog i sama donijela odluku o visini osnovice za javne službe, koju je inflacija već danas premašila.
Konfederalna tajnica Europske konfederacije sindikata (ETUC) Tea Jarc poručila je hrvatskim radnicima da nisu sami jer uz njih stoje radnici iz cijele Europe.
Upozorila je da su danas na prosvjedu jer nešto duboko nije u redu. "Govore nam da gospodarstvo raste. Govore nam da je ovo priča o uspjehu. Ali dopustite mi da vas pitam, ako gospodarstvo raste, zašto se radnici i dalje bore za život", upitala je.
Jarc dolazi iz Slovenije a posebno ju je, kaže, zabrinulo dok je šetala kroz Zagreb što su cijene gotovo iste kao u Sloveniji, ali plaće nisu.
"Na cijelom našom kontinentu vidimo isti obrazac. Rast bez pravednosti, profit bez preraspodjele, rad bez sigurnosti. I kažemo dosta", poručila je Jarc.
Skup je otvoren himnom RH koju su prosvjednici zapjevali u glas, a tijekom skupa mogle su se i čuti prigodni hitovi TBF-a, Elementala, Novih fosila, Baby Lasagne, Colonije i Prljavog Kazališta.
Prosvjed "Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine" na glavnom zagrebačkom trgu okupio je više tisuća građana, studenata, radnika, umirovljenika i članova sindikata koji su svoje nezadovoljstvo pokazali zviždaljkama, bubnjevima te sindikalnim obilježjima: majicama, kapama, zastavama i transparentima u raznim bojama.
Prosvjednici su tijekom govora također uzvikivali "dosta je", "ne može", "lažu", "sramota" i "lopovi".
Neki od transparenata koje su prosvjednici imali su: "Stop porezu na siromaštvu", "Moja mirovina je crkavica", "Ako je poskupjelo zašto naš rad nije?", "Gradimo luksuz, živimo akciju i popuste!", "Ako je plaća tajna, onda je očito i sramota", "Ovim tempom jedina povišica koju mogu očekivati je socijalna naknada!".
