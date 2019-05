Prosvjed zaposlenika sudova: 'Veće plaće svima ili nikome!'

Nismo pijuni u nečijoj igri ispod stola. Mi smo radnici ove države i imamo svoje mišljenje i svoj glas i ne želimo kao ustrašeni miševi čekati to će odlučiti o našoj sudbini. Želimo biti partneri u razgovorima o našoj budućnosti, pravima i plaćama- istaknula je tijekom mirnog prosvjeda službenika i namještenika ispred Županijskog suda u Splitu ravnateljica sudske uprave Županijskog suda Irena Parać.

Parać je rekla kako putem Sindikata pravosudne policije Hrvatske, koji je organizirao niz mirnih prosvjeda zaposlenika i namještenika niza sudova i tužiteljstava diljem zemlje, žele pregovarati o plaćama i uvjetima rada te da je prošli tjedan predloženo povećanje plaće od devet posto za upisničare, zapisničare i voditelje pisarnica.

- To je 50 posto zaposlenika, a druga polovica je ostavljena za razgovore za sljedeću godinu. I ovima kojima su trebali povećati plaće rekli su "mi to nećemo, nećemo da nas dijele na taj način" - pojasnila je Parać. Prosječna plaća upisničara iznosi 3200 kuna, zapisničara 3800 kuna a višeg informatičara 4200 kuna. Povećanje od devet posto Ministarstvo pravosuđa dogovorilo je Sindikatom državnih i lokalnih službenika i namještenika.

- Kad je objavljeno da je postignut dogovor kako će se zapisničarima, upisni čarima i voditeljima pisarnica povećati plaća za 9% od 01. rujna 2019. situacija je eskalirala i dobili smo mnogo upita za upisivanje u naš Sindikat jer je ovo čini mi se, kap koja je prelila čašu iako kažu da nije važna ta kap nego sve što se dotad skupljalo. Mi na ovaj način želimo postići reprezentativnost kako bi mogli izravno sudjelovati u pregovorima s ministrom pravosuđa budući da je to jedini način da uspijemo u našim zahtjevima, a to je povećanje koeficijenta, odnosno plaća i to svim službenicima i namještenicima pravosudnih tijela a ne ovako parcijalno prema staroj taktici „divide et impera“, podijeli pa vladaj jer koliko vidimo dosad, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika nema tu namjeru- kaže Tamara Čatlak Cindro, sindikalna povjerenica splitske podružnice SPPH. Predsjednik Sindikata pravosudne policije Hrvatske Armin Tatarević rekao je kako su došli dati podršku svojim članovima u Splitu te je najavio kako će izaći na jedan veliki prosvjed ispred Ministarstva pravosuđa

- Novci cure na sve strane. Koriste se taktikom zavadi pa vladaj- naglasio je Tatarević. Mirno se prosvjedovalo i pred Županijskim sudom u Osijeku, Trgovačkim sudom u Zagrebu, u Puli, Rijeci...

I zaposlenici, službenici i namještenici županijskog, općinskog i trgovačkog suda u Bjelovaru te županijskog i općinskog državnog odvjetništva u Bjelovaru iskoristili su stanku u četvrtak za mirni prosvjed kojim žele upozoriti na, kako smatraju, nepravedan način na koji Vlada planira povećanje plaća u rujnu.

Prosvjednici ističu da se planirano povećanje plaća od devet posto odnosi samo na dio zaposlenika, a ne na sve njih. Stoga, kažu, neka se plaće povećaju ili svima ili nikome.

