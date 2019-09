Prosvjedi u Hong Kongu: Zovu Trumpa da im 'oslobodi' grad

Stotine hongkonških prosvjednika okupilo se u središtu grada na prosvjedu u smjeru američkog konzulata u nedjelju pozivajući američkog predsjednika Donalda Trumpa da oslobodi grad pod kineskom upravom, što je najnoviji u nizu prosvjeda koji grad potresaju već mjesecima.

… there are literally no words to describe #HKPolice’s excessive force other than “#PoliceBrutality & #PoliceTerrorism.”



WATCH how #HongKong’s #HKPF are indiscriminately beating young, peaceful protestors & bystanders. Many are probably just commuters!pic.twitter.com/xx0xdE9XEF