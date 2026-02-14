UŽIVO Sarajevo na nogama: Tisuće prosvjeduju na ulicama nakon teške tramvajske nesreće

Veliki prosvjed u Sarajevu

Tisuće ljudi okupilo se u subotu u Sarajevu na dan žalosti kako bi iskazali solidarnost sa žrtvama teške prometne nesreće koja se dogodila u četvrtak kada je u iskliznuću tramvaja s tračnica poginuo 23-godišnjak a 17-godišnja djevojka teško je ozlijeđena.

Mirno okupljanje uslijedilo je na poziv upućen posredstvom društvenih mreža a među sudionicima prevladavali su mladi ljudi, studenti i srednjoškolci među kojima su bili i kolege smrtno stradalog Erdoana Morankića, studenta druge godine sarajevske Akademije likovnih umjetnosti.

Okupljeni su nosili transparente s natpisima "Dosta je", "Korupcija nas ubija", "Ako nas sve poubijate od koga ćete krasti" a nosili su fotografije Morankića i Elle Jovanović, učenice medicinske škole pri Katoličkom školskom centru Sveti Josip kojoj je zbog težine ozljeda morala biti amputirana noga a liječnici njeno stanje i nakon te operacije opisuju kao iznimno teško.

Tijekom prosvjeda pročitani su zahtjevi županijskim vlastima za utvrđivanje odgovornosti za ovu tragediju, uključujući odgovor na pitanja zašto stari tramvaji dvojbene ispravnosti još uvijek prometuju kada su već nabavljena nova vozila.

Nesreća se dogodila kada je uslijed velike brzine tramvaj čehoslovačke proizvodnje star više od 40 godina velikim brzinom ušao u zavoj, iskočio iz tračnica te porušio tramvajsko stajalište.

Istraga o nesreći još je u tijeku a vozač tramvaja je u pritvoru.

Sudionici prosvjeda su nakon polaganja cvijeća i paljenje svijeća na mjestu gdje su nastradali Morankić i Jovanović u koloni produžili ka Općoj bolnici u kojoj je na liječenju teško ozlijeđena djevojka kako bi joj i na taj način iskazali potporu.

Novo prosvjedno okupljanje najavljeno je za nedjelju a tada će u Brčkom, svom rodnom gradu, biti pokopan Erdoan Morankić.