Prosvjedi zbog plaća zastupnika u Indoneziji: Zapalili su zgrade parlamenta u više pokrajina

Indonezijski prosvjednici zapalili su zgrade regionalnog parlamenta u trima pokrajinama tijekom nastavka prosvjeda u subotu, dan nakon što su tri osobe ubijene u nasilju koje predstavlja velik test za predsjednika Prabowa Subianta.

Prosvjednici su zapalili zgrade parlamenta u Zapadnoj Nusa Tenggari, gradu Pekalonganu u Središnjoj Javi i gradu Cirebonu u Zapadnoj Javi, izvijestili su lokalni mediji.

Detik.com prenosi da su prosvjednici opljačkali uredsku opremu parlamenta u Cirebonu dok je policija bacala suzavac kako bi ih rastjerala u Pekalonganu i Zapadnoj Nusa Tenggari.

Foto: Willy Kurniawan

Reuters nije mogao potvrditi medijske izvještaje, a vlasti nisu bile odmah dostupne za komentar.

Prosvjedi su počeli u glavnom gradu Indonezije, Džakarti, ranije ovog tjedna zbog plaća zastupnika, a eskalirali su u petak nakon što je policijsko vozilo udarilo i usmrtilo vozača motocikla za prijevoz putnika.

Šef nacionalne policije Listyo Sigit Prabowo rekao je u subotu da je predsjednik naredio vlastima da poduzmu odlučne mjere protiv prosvjednika koji su prekršili zakone.

Napadi podmetanjem požara u parlamentarnim zgradama uslijedili su nakon smrtonosnog prosvjeda u petak u Makassaru, glavnom gradu pokrajine Južni Sulawesi, u kojem su najmanje tri osobe poginule, a petero ozlijeđeno.

Foto: Willy Kurniawan

Lokalni mediji metrotvnews.com izvijestili su o još jednoj smrtnoj žrtvi požara u parlamentarnoj zgradi u Makassaru, premda se to nije moglo neovisno potvrditi.

Agencija za upravljanje katastrofama, u izjavi ranije u subotu, nije objavila detalje o poginulima u požaru u petak, ali državna novinska agencija Antara izvijestila je da su žrtve bile zarobljene u gorućoj zgradi.

Agencija je izvijestila da su dvije osobe ozlijeđene nakon što su iskočile iz zgrade kako bi pobjegle od požara.

Lokalni mediji također su izvijestili o prosvjedima na otoku Baliju kod policijske uprave te da je policija ispalila suzavac na prosvjednike.