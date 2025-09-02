Obavijesti

SPASILI GA VATROGASCI

Prosvjednik sa psom popeo se na londonski toranj sa satom, tri sata pregovarali da se spusti

Piše HINA,
Foto: Dylan Martinez

Vatrogasci su se popeli i tri sata nagovarali aktivista da se spusti. Na kraju im je pristao predati psa i dopustio je da ga spuste na tlo.

Prosvjednika koji se u utorak sa psom popeo na toranj sa satom na londonskom željezničkom kolodvoru King's Cross sigurno su spustili vatrogasci.

Prosvjednik je nosio transparent na kojem je pisalo "Iran pripada svom narodu". Muškarac, odjeven u crnu majicu s natpisom "ne ratu", jutros se popeo na građevinu držeći psa u ruci.

Promatrači su klicali tijekom sigurnog spuštanja psa, a prosvjednik je pristao sići neposredno prije podneva.

Glasnogovornik britanske prometne policije rekao je da su policajci pozvani zbog "dojava o osobi u nesigurnom položaju".

Oko tornja postavljen je kordon, a prosvjednik je neposredno prije podneva spakirao svoj transparent i bio spušten na tlo.

