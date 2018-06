Prosvjetari prosvjedovali: Plaće su nam smanjene na prijevaru

Školski sindikat Preporod organizirao je u četvrtak prosvjedni skup ispred Ministarstva znanosti i obrazovanja zbog smanjenja plaća učiteljima i stručnim suradnicima u posebnim ustanovama koji rade s djecom s posebnim potrebama te zatražio vraćanje plaća na prijašnju razinu.

Predsjednik Sindikata Preporod Željko Stipić izvijestio je kako ih je ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak u međuvremenu primila i pokazala razumijevanje za njihove probleme i da će biti strpljivi do rujna kako bi se problem riješio izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora, pa neka ih Ministarstvo i Vlada predlože.

Zahtjevi za povrat plaća na prijašnju razinu odnosi se na učitelje i stručne suradnike u posebnim ustanovama, njih oko 1000, na edukacijske rehabilitatore u redovitim školama u posebnim razrednim odjelima kojima su također smanjenje plaće te na zaposlene u školama koji rade u kombiniranim odjelima u školama. Prosvjedom smo željeli prekinuti šutnju ministrice i premijera i poručiti im da od danas imaju problem, istaknuo je Stipić.

Sada kada raste BDP očekivali smo da se to vidi u kolektivnim ugovorima, jer rad u posebnim ustanovama ima svoju cijenu i neka to znaju u Ministarstvu i na Markovom trgu, poručio je Stipić. Ima novca za polovne (borbene) avione, za skupocjene limuzine, za sanacije svega i svačega, što treba i ne treba. Onda mora biti novca i za one koji rade s djecom s poteškoćama, naglasio je.

Napomenuo je kako je nekima plaća smanjenja od 100 do 150 kuna, a nekima i do 550 kuna te istaknuo kako je to dovoljan razlog za prosvjed. Ako već plaće nisu podizane, nije ih se smjelo smanjivati, ustvrdio je.

Ovaj naš prosvjed nije kraj, iako bi bilo dobro da jest, jer ako ne reagiraju vrlo brzo, to će biti samo početak, rekao je Stipić najavivši da će, ne riješi li se taj problem do jeseni, biti još odlučniji, borbeniji, glasniji i brojniji.

Tanja Dejanović Šagadin iz zagrebačkog Centra za odgoj i obrazovanje "Goljak" ustvrdila je kako resorno ministarstvo pokazuje kako ne cijeni njihov rad što pokazuje pad plaća u uvjetima rasta BDP-a.

Plaće su nam smanjene na prijevaru i to nije fer, rekla je i dodala kako ne traže povećanje plaća nego da se ne smanjuju te da očekuju da se ispravi nepravda koja im je nanesena.

Tanja Biloglav iz zagrebačkog Centra za autizam rekla je kako ih nitko ne treba proglašavati nevažnim i nebitnim, iako je to učinjeno te da traže samo ono što im apsolutno pripada i što sigurno zaslužuju.

Edukacijska rehabilitatorica iz OŠ "Ljubo Babić" u Jastrebarskom Josipa Gorup Rožić ustvrdila je kako njihov rad i napori nisu adekvatno plaćeni, iako o njima ovisi kvaliteta života njihovih učenika i obitelji. Naš je posao naporan, zahtjevan i težak i na raspisane natječaje ne javlja se nitko tko bi ga želio raditi, upozorila je.

Aleksandra Bednjanec Vuković iz Poliklinike Suvag rekla je kako svojim radom i zalaganjem omogućuju uključivanje djece s posebnim potrebama u normalan život, no to smanjenjem plaća očito nije prepoznato. Želimo vjerovati da se radi o pogrešci i da nas se nije vidjelo, no sada nas se valjda vidi (na prosvjedu) i tražimo svoje zaslužene plaće, poručila je.

Prosvjednici, njih 200-tinjak, nosili su transparente na kojima je pisalo "Zašto ste nam lagali?", "Radit više ja ću, ali za manju plaću. Neću!", "Moja Afrika", "Plače mi se od plaće", "Škola za život, plaća za bankrot", "Škola za život, bez plaće za život", "Svi smo mi posebni!"

Svojim dolaskom podršku prosvjednom skupu dao je i predsjednik HSS-a Krešimir Beljak rekavši kako je došao kao prosvjetni djelatnik i otac djeteta s posebnim potrebama.

Stoga sam posebno osjetljiv na to što je izvelo resorno ministarstvo, jer je to sramota i to dokazuje svu bešćutnost sustava na čelu s HDZ-om i njegovim pijunima, ustvrdio je Beljak dodavši kako je prvenstveno došao kao roditelj, a ne kao političar i da ne želi na tome sakupljati političke poene.

Saborski zastupnik Mosta nezavisnih lista Marko Sladoljev rekao je da je došao dati podršku kao bivši učitelj sa 20 godišnjim stažem koji je znao koliko je taj posao težak osobito u radu s djecom s posebnim potrebama i da nije pošteno da im se smanjuju plaće budući da su i inače potplaćeni.