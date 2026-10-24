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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
MOSTOV OGANJ PLUS+

Proteklih dana bilo je dosta ludonja, ali Miletić je šampion: Koga bi sve vješao i lustrirao?

Piše Boris Rašeta,

Miletić bi palio i vješao, Grmoja lustrirao, a Troskot čistio SOA-u. Most obećava revoluciju, ali iza prijetnji čistkama i obračunima krije se ambicija da sačuva HDZ, samo bez Andreja Plenkovića na čelu

Marin Miletić je Girolamo Savonarola hrvatskog 21. stoljeća! Poput slavnog dominikanca, Mileta bi se obračunavao s neprijateljima ognjem i mačem. Firentinski fanatik je na “lomačama taštine” spaljivao kozmetiku, zrcala, skupe haljine, perike, karte za kockanje, glazbene instrumente te “poganske” knjige i slike s golim likovima, dok bi Riječanin, kako se čini, proširio područje borbe.

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Komentari 8
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