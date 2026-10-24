MOSTOV OGANJ PLUS+

Proteklih dana bilo je dosta ludonja, ali Miletić je šampion: Koga bi sve vješao i lustrirao?

Piše Boris Rašeta,

Miletić bi palio i vješao, Grmoja lustrirao, a Troskot čistio SOA-u. Most obećava revoluciju, ali iza prijetnji čistkama i obračunima krije se ambicija da sačuva HDZ, samo bez Andreja Plenkovića na čelu