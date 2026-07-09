Protestanti prijavili Grad Zagreb zbog diskriminacije, tvrde: 'Ignorirali su nas mjesecima'

HPK navodi da je u kolovozu prošle godine Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet uputila zamolbu za odobrenje projekcije na Zagrebačkim fontanama u povodu obilježavanja Crvene srijede, međunarodnog dana solidarnosti s progonjenim kršćanima u svijetu, 19. studenoga. Ističu da je riječ o međunarodnoj inicijativi koja se već niz godina održava u brojnim gradovima Europske unije i drugih demokratskih država, pri čemu se znamenite građevine i javni prostori osvjetljavaju crvenom bojom kao znak potpore kršćanima koji trpe progon zbog svoje vjere.

Navode da im Grada Zagreb, iako su pravodobno dostavili svu potrebnu dokumentaciju, nije odobrio zamolbu niti je o tome donio pisano rješenje ili obrazloženje. "Zbog izostanka odgovora, unatoč opetovanim upitima, HPK je bila prisiljena odustati od planiranog obilježavanja te se žalbom obratila Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine", stoji u priopćenju HPK.

Ministarstvo je, navode dalje, 30. siječnja ove godine usvojilo njihovu žalbu "te naložilo nadležnom gradskom upravnom tijelu da u roku od 15 dana donese odgovarajuće rješenje".

Međutim, HPK do danas nije zaprimila nikakav odgovor, niti je Grad Zagreb postupio po nalogu Ministarstva.

"Predsjednik Hrvatske protestantske konferencije Vatroslav Župančić smatra da se, osim o nepostupanju upravnog tijela, radi i o diskriminaciji na temelju vjere, zbog čega je podnesena prijava Uredu pučke pravobraniteljice radi zaštite ljudskih prava te pokretanja odgovarajućih institucionalnih postupaka", poručuju iz HPK.