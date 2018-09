Protiv Bandića, Plenkovića i Bandića pokrenut je postupak

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u petak je pokrenulo postupke protiv premijera Andreja Plenkovića te čelnika Mosta i potpredsjednika Hrvatskog sabora Bože Petrova zbog povrede načela obnašanja javne dužnosti i netransparentnog komuniciranja prema javnosti u slučaju donošenja tzv. "lex Agrokor".

Nakon podužeg iznošenja aktivnosti prilikom izrade "lex Agrokor", zamjenik predsjednice Povjerenstva Davorin Ivanjek predložio je da se protiv Plenkovića pokrene postupak jer nije komunicirao s javnošću o tome tko su članovi neformalne radne skupine, te zbog predlaganja Ante Ramljaka Trgovačkom sudu za izvanrednog povjerenika, kao i nepoduzimanja radnji za onemogućavanje Ramljaka da za svoje savjetnike u krizni menadžment imenuje osobe s kojima je sudjelovao u izradi zakona ili koje su s njim blisko povezane.

To su, rekao je, Tomislav Matić iz Texo managementa, Branimir Bricelj i Marko Delić iz Altera Savjetovanja, Tonči Korunić iz InterCapitala, odvjetnik Boris Šavorić i Zoran Besak iz Zadruge za etično financiranje.

Plenković je povrijedio načela obnašanja javne dužnosti jer je znao da su te osobe i Ramljak sudjelovale u radu neformalne radne skupine, a nije naveo u očitovanju Vlade podatak da je na zakonu radila neformalna radna skupina koja je održavala sastanke u Vladi.

Nisu mogli utvrditi da je Plenković angažirao odvjetnika Šavorića

Ivanjek je rekao kako nisu mogli utvrditi da je Plenković kao člana neformalne radne skupine angažirao odvjetnika Šavorića ili njegovo odvjetničko društvo, već ga je pozvao i angažirao Ramljak.

Također, ne može se zaključiti kako bi Plenković imao saznanja da bi osobe koje su radile u neformalnoj radnoj skupini, kasnije kao podizvođači AlixPartnersa, ostvarili neke prihode.

Pokrenut je postupak i protiv čelnika Mosta Bože Petrova jer je, kako je izvijestila predsjednica Povjerenstva Nataša Novaković, bio jedan od inicijatora neformalne radne skupine, sudjelovao je na velikom broju njihovih sastanaka, te je u nju predložio Bricelja i Besaka.

Također, u trenutku imenovanja Ramljaka znao je da je on sudjelovao u neformalnoj radnoj skupini, kao i da su to bile i osobe koje je imenovao za savjetnike, a o tome nije izvijestio javnost. Uz to, dodala je Novaković, javnost još uvijek ne zna koja je u tome bila uloga Mosta i Petrova.

Povjerenstvo nije pokrenulo postupak protiv Božinovića, ministra unutarnjih poslova i bivšeg predstojnika Ureda premijera Plenkovića, jer, kako je izvijestila Tatjana Vučetić, iz dokumentacije ne proizlazi da je Ured premijera imao evidenciju sastanaka održanih 19. veljače 2017., kao ni one održane 3. i 16. ožujka 2017., a za sastanke izvan Vlade kao predstojnik nije morao ni znati, pa zato nije mogao niti obavijestiti Povjerenstvo.

Na sjednici je također pokrenut postupak protiv zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića jer je u izjavi medijima 3. ožujka 2017., vezano uz zapošljavanje Svetimira Marića, brata ministra državne imovine Gorana Marića u Zagrebački holding, dao uputu Upravi trgovačkog društva Zagrebački holding da zaposli Svetimira Marića, iako na to nije imao pravo.

Plenković: Poštujem institucije

Premijer Andrej Plenković u petak je izjavio da poštuje institucije, pa tako i odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, koje je protiv njega pokrenulo postupak, što je prokomentirao riječima - "institucije rade svoj posao", te najavio da će se Povjerenstvu, temeljem procedure, o svemu očitovati.

"Povjerenstvo je donijelo odluku o pokretanju, vidjet ćemo dalje što će biti. Ja ga poštujem. Tu sam da kao odgovorni građanin poštujem institucije, ne zlorabim ih, kao što se insinuiralo kad smo se vidjeli jučer", rekao je Plenković novinarima nakon svečane akademije u povodu Dana policije.

Ne zlorabimo institucije

"Niti ih zlorabimo u ovom drugome slučaju (afera "SMS") o kojem ste pitali, niti ih zlorabimo ovdje. Mislim da bi bilo dobro da se polako naučimo da institucije imaju svoje zakonske ovlasti i svoje načine djelovanja, ja to kao predsjednik Vlade poštujem", dodao je.

"Na točno koje članke zakona se poziva, u ovom trenutku, čini mi se peti, ne znam. Proučit ćemo, odgovorit ćemo. Znam sigurno da nije riječ o unutarstranačkom sukobu i sigurno nije nepristranost hrvatskih institucija”, rekao je Plenković.

S obzirom da se u tom slučaju radi o njegovom postupanju prilikom izrade Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, poznatijem kao "lex Agrokor", novinari su ga pitali je li se moglo bolje i transparentnije to učiniti.

"U idealnim uvjetima možda bismo mogli malo bolje. Ali, ono što je bitno, mi smo postupili odgovorno, sukladno ustavim ovlastima Vlade”, odgovorio je premijer.

Dopuštanje propasti Agrokora bilo bi neodgovorno

Donošenjem tog zakona, ističe Plenković, "skrenut je tsunami" i on je "promašio metu".

"Da smo rekli OK - privatna kompanija privatni rizik, neka propadne i ona, pa i svi s njom, to bi bilo neodgovorno. To bi bio potez koji bi bio ispod razine političke, etičke, ako želite, odgovornosti hrvatske Vlade, mene kao predsjednika Vlade, tadašnje potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva Martine Dalić i svih nas zajedno, posebno većine koja je taj zakon izglasala", poručio je.