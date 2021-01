Agencija Promocija plus provela je za RTL ekskluzivno istraživanje o stavovima građana o cijepljenju.

Cjepivo protiv koronavirusa bit će učinkovito jedino ako se dovoljno građana bude cijepilo. Prva istraživanja o tome koliko se građana namjerava cijepiti pokazivala su relativnu skeptičnost prema novom cjepivu, no najnovije istraživanje agencije Promocije plus pokazuje da interes za cijepljenje raste. Ivan Vrdoljak u RTL-u Danas analizira rezultate istraživanja agencije Promocija plus provedenom na 1300 građana Hrvatske.

Kada im cjepivo bude dostupno, cijepiti se planira ukupno više od polovine hrvatskih građana. Njih 43,5 posto kaže da će se cijepiti čim to bude moguće. 14,2 posto su nešto oprezniji i dodaju – cijepit ću se, ali prvo da vidim kakve će biti posljedice na druge.

Svaki treći Hrvat ili njih 31 posto neće se cijepiti, a 11,3 posto ih još nije odlučilo. U odnosu na istraživanje iz prosinca, interes za cijepljenje raste, a pada broj onih skeptičnih i neodlučnih.

Tko je skloniji cijepljenju?

Kad se pogledaju podaci po spolu i starosti: Cijepljenju protiv koronavirusa nešto su skloniji muškarci: To namjerava učiniti njih 60,4 posto. I među ženama interes velik, ali ipak nešto slabiji – 55,5 posto.

Po dobnoj skupini – interes raste s godinama pa su najveći pobornici cijepljenja ljudi između 61 i 70 godina - dvije trećine njih bi se cijepilo (73 posto). A očekivano - to želi samo trećina mlađih od 30 (36,9 posto).

Gledano po regijama, za cijepljenje su najviše zainteresirani stanovnici Istre i Primorja – njih gotovo 70 posto (69,9 posto) namjerava primiti cjepivo. Slijede Zagreb i okolica sa 61,7 posto, sjeverozapadna Hrvatska s 58, Dalmacija s 56,5, te središnja i gorska Hrvatska s 53,1 posto. Najpodijeljeniji oko cijepljenja su Slavonci – 49 posto ih se želi cijepiti.

Koliko su građani zabrinuti zbog prvih nuspojava?

Među građanima postoji i značajan strah od posljedica cijepljenja. Nešto više od polovine ispitanih (50,2 posto) zabrinuto je zbog mogućih nuspojava. Nešto je manje - 44,9 posto - onih koje nuspojave ne brinu, a jasan stav još nema oko 4,9 posto ljudi.

Kada govorimo o razlozima ZA cijepljenje – najviše ljudi, njih 26,3 posto kaže da nema vraćanja života u normalu bez cijepljenja. Gotovo jednako toliko (26 posto) ih misli i da je to jedini način da se zaustavi epidemija, dok se 21,9 posto boji korone i posljedica na zdravlje.

15,8 posto misli da će cijepljenjem zaštititi druge, obitelj, kolege i prijatelje, 8,7 posto drži da će cjepivo i ovaj put iskorijeniti bolest baš kao u slučaju tuberkuloze, ospica i sl., a ostale razloge navodi nešto više od jedan posto (1,3).

Protivnici cijepljenja kao glavni argument navode da je cjepivo napravljeno prebrzo i time je nesigurno – tako misli 45,5 posto njih. 13 posto je protiv svakog cijepljenja pa i ovog protiv korone, 9,2 posto uvjereno je da su zdravi i snažnog imuniteta pa im cjepivo ne treba.

8,7 posto kaže da je korona podvala i laž te da opasnost ne postoji, dok 6,1 posto navodi zdravstvene razloge poput teških alergija ili autoimunih bolesti.

Još 3,6 posto navodi da je preboljelo koronu, dok ostali kao razloge protiv cijepljenja spominje svašta – od toga da se boje igle, preko toga da cjepivo uzrokuje sterilnost, mijenja genetsku strukturu osobe, pa do onih koji misle da jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, Bill Gates cjepivom čipira i kontrolira ljude.

Na kraju će o cijepljenju odlučiti svatko za sebe, a trenutačno je u Hrvatskoj interes za cijepljenjem veći od raspoloživih količina cjepiva.

NAPOMENA: Istraživanje je agencija Promocija plus provela od 5. do 8. siječnja 2021. na uzorku od 1300 ispitanika. Standardna greška uzorka je +/- 2,7 posto uz razinu pouzdanosti od 95 posto