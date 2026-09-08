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INCIDENT NA HODU ZA LIKU

Protiv vijećnika Lukića koji je prosvjednike zvao komunistima sad su pokrenuli i peticiju

Piše 24sata,
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Protiv vijećnika Lukića koji je prosvjednike zvao komunistima sad su pokrenuli i peticiju
Zadar: Održana je 3. sjednica Županijske skupštine Zadarske županije | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
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Mate Lukić je tijekom prosvjeda pod nazivom „Hod za Liku“ snimao događanja, a na snimci se čuje kako sudionicima i prolaznicima dobacuje uvrede i psovke te ih naziva „komunjarama“. Snimka je potom objavljena na društvenim mrežama, nakon čega je izazvala brojne reakcije.

Nakon što je zagrebačka policija pokrenula kriminalističko istraživanje zbog incidenta u kojem je sudjelovao zadarski županijski vijećnik Mate Lukić, protiv njega je pokrenuta i peticija kojom se od Etičkog povjerenstva Zadarske županije traži hitno postupanje i sankcioniranje vijećnika, prenosi Zadarski list.

Lukić je tijekom prosvjeda pod nazivom „Hod za Liku“ snimao događanja, a na snimci se čuje kako sudionicima i prolaznicima dobacuje uvrede i psovke te ih naziva „komunjarama“. Snimka je potom objavljena na društvenim mrežama, nakon čega je izazvala brojne reakcije.

U SUBOTU U ZAGREBU Policija pokrenula istragu zbog zadarskog vijećnika koji je prosvjednike zvao komunistima
Policija pokrenula istragu zbog zadarskog vijećnika koji je prosvjednike zvao komunistima

Sada je pokrenuta i peticija pod nazivom „Za sankcioniranje županijskog vijećnika Mate Lukića zbog povrede Etičkog kodeksa“. Pokrenula ju je dr. sc. Miranda Levanat-Peričić, redovita profesorica na Odjelu za kroatistiku Sveučilišta u Zadru.

U peticiji se od Etičkog povjerenstva Zadarske županije traži da ispita Lukićevo ponašanje i izrekne mu predviđene mjere. Autorica peticije posebno ističe način na koji se vijećnik, prema objavljenoj snimci, obraćao starijim osobama i ženama koje su sudjelovale u prosvjedu.

„Vijećnik Zadarske županije Mate Lukić javno je podijelio videozapis na kojem druge građane i sudionike prosvjeda vrijeđa pogrdnim izrazima“, navodi se u tekstu peticije.

MATE LUKIĆ Zadarski političar na prosvjedu u Zagrebu: 'Hodaj, komunjaro! Pi*ka vam materina, gazi sve!'
Zadarski političar na prosvjedu u Zagrebu: 'Hodaj, komunjaro! Pi*ka vam materina, gazi sve!'

Dodaje se kako predstavnik lokalne vlasti mora djelovati dostojanstveno i s poštovanjem prema građanima, neovisno o njihovim političkim stavovima.

Pokretači peticije smatraju da bi izostanak reakcije na takvo ponašanje mogao poslati pogrešnu poruku o standardima ponašanja javnih dužnosnika.

„Ponašanje vijećnika Lukića predstavlja izravnu degradaciju lokalne i nacionalne političke kulture“, stoji u peticiji.

Lukić je, podsjetimo, član Županijske skupštine Zadarske županije, a pažnju javnosti privukao je nakon što se na društvenim mrežama pojavila snimka s prosvjeda u Zagrebu. Na njoj se vidi kako prilazi drugim sudionicima skupa i ulazi u verbalne sukobe, uz niz psovki i uvreda.

Sada će policija utvrđivati postoji li u njegovu ponašanju osnova za kaznenu ili prekršajnu odgovornost, dok se istodobno od nadležnog etičkog tijela traži da ispita njegovu odgovornost kao županijskog vijećnika.

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Komentari 9
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