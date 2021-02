Zakon o obnovi nakon potresa izglasan je sa 113 glasova za, 25 suzdržanih i tri protiv. Dalija Orešković objasnila je zašto su ona i njena stranačka kolegica iz Centra glasale protiv ovih izmjena, kojima se Zakon proširuje na Sisačko-moslavačku te dijelove Karlovačke i Zagrebačke županije nakon razornih potresa krajem prosinca.

- Bilo bi to neodgovorno prema ljudima koji, nažalost, usvajanjem tog Zakona vide nekakvu nadu i spas. Ali ovaj Zakon im, nažalost, to ne donosi - istaknula je naglasivši kako u Zakonu nedostaju kriteriji i mogućnost provedbe te Zakon ne sadrži ništa od tehničkih preduvjeta da se u obnovu krene.

- Treba samo vidjeti obrasce i dokumentaciju koju je potrebno prikupiti da se krene u obnovu na temelju ovog Zakona i jasni su problemi. Ideja je bila i potreba da se ovim Zakonom obnova ubrza i pojednostavi, a stanje na terenu pokazuje da se u obnovu moglo krenuti i na temelju postojećeg Zakona o gradnji, prema kojem je čak moguće i brže krenuti. To je jedan običan predizborni pamflet, a, nažalost, cijenu nikad napravljene i loše napravljene obnove platit će građani - poručila je Orešković.

'Ovaj Zakon je toliko loš da nisu ni naziv uspjeli dobro napisati'

Treći protivnik ovog izmjena bio je Davor Nađi, zastupnik stranke Fokus, koja nije podržala Zakon ni u srpnju.

- Radi se o jako lošem zakonu. Toliko je loš da nisu ni naziv uspjeli dobro napisati. Nadopune već postojećeg lošeg zakona ne možemo podržati jer se njima i dalje ne rješavaju problemi ni konzervatora ni imovinsko-pravnih odnosa, a na kraju krajeva vidimo da ni nakon godinu od potresa u Zagreba obnova nije krenula - rekao nam je Nađi osvrnuvši se i na slučaj državnog tajnika u Ministarstvu graditeljstva, Željka Uhlira, koji je pisao Zakon pa prvi sebi ojačao zgradu.

- Vidimo danas da je već državni tajnik u redu za obnovu i s pravom se pitamo da li je onda stvarno najispravniji način da to sve to ide preko države. Mi mislimo da je puno bolji model koji je Fokus zagovarao, a to je da se preko HBOR-a plasiraju odmah beskamatni krediti ljudima koji imaju oštećene nekretnine, kako bi sutra mogla krenuti obnova, a onda kasnije dok obnova traje da se utvrđuje tko ima sposobnosti to vraćati, a tko nema - kaže.

'Zakon je loš, ali sam bila suzdržana da pošaljem poruku'

I dok su njezine kolegice u Klubu glasale protiv, Anka Mrak Taritaš, čelnica Glasa, bila je suzdržana. Kako nam kaže, u njihovu Klubu nikad nema problema ako se ne glasa jedinstveno.

- Ne mislim da je to dobar zakon, ali sam odlučila glasati suzdržano da pošaljem poruku o važnosti Banije, odnosno Banovine, gdje bi trebala što prije krenuti obnova u što ne vjerujem da će se dogoditi. Samo zato sam bila suzdržana da pošaljem poruku, ali isto mi u Klubu mislimo po tom pitanju, razgovarale smo o tome i uvijek se prije dogovorimo, nema nikakvih problema da je netko za, netko protiv, netko suzdržan - kaže.

Domovinski pokret također je bio suzdržan, a kako kažu, iz više razloga.

- Ima jako puno nedostataka. Vidimo iz iskustva u Zagrebu da je Zakon ovakav kakav jest neprovediv. Dokumentaciju koju država traži da se priloži uz zahtjeve je preveliki teret za naše građane i zato nije iznenađenje da je jako mali broj zahtjeva za obnovu predan - rekao je zastupnik Stipo Bartulica dodavši kako su oni na to upozoravali, ali se ništa nije izmijenilo.

- Mislim da su u Vladi svjesni toga, međutim zbog pritiska idu i dalje s ovim modelom obnove i mislim da će se pokazati kroz vrijeme da nije dobar - poručio je.

'U vladajućoj koaliciji je došlo do trulog kompromisa'

Što se tiče Zaključka koji je donijela vladajuća većina kao protuprijedlog onom Mostovom, a kojim su se obvezali da će do 15. srpnja donijeti zakon o HGK i krenuti u reforme te komore, Bartulica poručuje kako se radi o trulom kompromisu.

- Imamo Vladu koja zapravo ima glavni zadatak štititi status quo. Nije u stanju ni najmanje reforme provesti, a što se tiče HGK mislim da su zahtjevi poduzetnika opravdani i da bi naknade trebale biti naplaćene na dobrovoljnoj bazi. Nažalost, nije se uslišala njihova molba. Ako Vlada nije u stanju to promijeniti, ne možemo očekivati da će puno zahtjevnije reforme provesti koje se odgađaju godinama - rekao je dodavši kako je ova Vlada na čelu s Andrejem Plenkovićem antireformska.

- Nemamo što više čekati. To je 30 godina na dnevnom redu, sad vidimo da je i predsjednik Republike konačno shvatio da je to beskorisna institucija - dodao je.

'Zakon o obnovi krši ustavne vrednote jednakosti i socijalne pravednosti'

I Mostovi zastupnici ostali su suzdržani.

- Mi smo već ranije najavili ocjenu ustavnosti ovog Zakona jer krši ustavne vrednote jednakosti i socijalne pravednosti jer ne tretira na jednaki način jednako potresom pogođena područja. U ovom zakonskom prijedlogu nakon nesnalaženja i velike buke u javnosti, uveden je arbitrarni kriterij proglašenja katastrofe, kao ključan kriterij financiranja obnove potresom pogođenih područja. To je stavilo u nejednak položaj sva ranije pogođena područja potresom u ožujku - poručila je Marija Selak Raspudić naglasivši da "uvođenjem ovog kriterija HDZ nije uvažio potrebe Siska nego je tom gradu, kao i ostatku Hrvatske, poslao tragičnu poruku da će ih izbaciti na prvoj krivini prilikom izglasavanja nekog sljedećeg prijedloga Zakona, ukoliko to ne bude odgovaralo njihovim trenutnim političkim interesima."

Upozorila je i kako u Zakonu stoji odredba da će se druga oštećena nekretnina u vlasništvu obnavljati u iznosu od 50 posto.

- Kad se donosio ovaj Zakon upozoravali smo da se dobro razmisli i da se nalazimo na pragu najvećeg mogućeg sukoba interesa u povijesti Sabora, pokazalo se da smo bili u pravu. Donesena je odredba koja je pogodovala određenim ljudima i sada svi ubiremo njihove plodove - poručila je referirajući se na slučaj državnog tajnika u Ministarstvu graditeljstva Željka Uhlira koji je pisao Zakon pa prvo dao ojačati svoju zgradu.

'Ova Vlada je antipoduzetnička'

Mostov Zvonimir Troskot osvrnuo se i na odbijanje ukidanja članarina HGK-u.

- Svjedoci smo da su svi oni koji su se do jučer kleli u tržišnu ekonomiju i reforme postali sinonimi za korupciju i antipoduzetništvo. Dario Hrebak je izdao načela svoje liberalne ekonomije. Klasić iz njegova Kluba je decidirano govorio o ukidanju članarine u HGK, da bismo preko noći imali izmjenu stava i to nakon što su došli na raport Plenkoviću. Hrebak i Plenković su pokazali da imaju istu gospodarsku politiku kao i Radnička fronta, pri čemu je Katarina Peović pokazala principijelnost, a s onim što se dogodilo prije tjedan dana se jasno vidjelo da HDZ, HSLS i cijela koalicija nisu za reforme, nisu za poduzetništvo - istaknuo je.