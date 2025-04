Protjerana Hrvatica čeka odluku suda: 'Žalila sam se, nisu nam rekli zašto me tjeraju iz Srbije'

Mi smo optimistični, ne možemo drugačije. Još se ne pakiram i neću se pakirati dok ne dobijem rješenje na žalbu, rekla je Hrvatica Arien Stojanović Ivković koju je, nakon 12 godina života u Srbiji, Aleksandar Vučić odlučio protjerati iz države i zabraniti joj ulazak na godinu dana.

- Mi smo se žalili na to rješenje, odvjetnici su mi rekli da se ne pakiram dok ne dođe odluka o žalbi. Imaju vremena danas do ponoć, ili u najgorem scenariju, sutra. Još uvijek nam nisu dali razlog zbog kojeg me žele protjerati. Trebali smo tu informaciju dobiti na sudu, ali kad smo došli s odvjetnicima, rekli su da nemaju taj papir još kod sebe pa zapravo ne znam razlog - rekla je Stojanović Ivković.

U Srbiji živi i radi 12 godina, ima malo dijete s mužem, koji je državljanin Srbije.

- U našoj ambasadi su nam rekli da stoje uz nas i da proces reunifikacije, po kojem bi moj muž došao u Hrvatsku da živimo zajedno kao obitelj, nije ni kompliciran niti je problem. No shvatite, ako ću morati otići iz države, morat ću ispisati i dijete iz vrtića, maknuti je iz njene sredine i od prijatelja. Muž će onda morati dati otkaz. Ovo nam je prodrmalo život. Zahvalna sam na tome da mi je poslodavac, jedna hrvatska tvrtka, rekao da neću dobiti otkaz ako ću morati otići iz Srbije, i da imam posao gdje god bila. Bar je to neka dobra vijest i sigurnost u ovom trenutku - govori.

Podsjetimo, Arien je u Srbiji završila Medicinski fakultet i osnovala obitelj. Ispričala nam je kako ju je u utorak kontaktirala policija zbog, navodno, rutinske provjere boravka. S obzirom da u posljednjih 12 godina nikad nije bila kontaktirana radi nečeg sličnog, posumnjala je u službeno objašnjenje. Na razgovoru joj je uručen dokument u kojem se navodi da predstavlja prijetnju sigurnosti Srbije, iako nisu bili navedeni konkretni razlozi. Arien smatra da je to povezano s njezinom javnom podrškom studentskim prosvjedima i kritikama na račun predsjednika.