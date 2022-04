Plenković na Klisu: Mi smo se najavili, nemam pojma zašto je Milanović mijenjao planove

HDZ-ovi dužnosnici zbog verbalnih napada Zorana Milanovića na Andreja Plenkovića, Vladu i HDZ bojkotiraju predsjednika države po preporuci premijera bojkotiraju svaki mogući susret s njim. Na svečanoj prisezi i dodijeli beretki pripadnicima 3. mehanizirane bojne "Pauci" u bivšoj splitskoj vojarni Dračevac, gdje je bio predsjednik države, Vladu je predstavljao tek državni tajnik. Ranije je HDZ-ov župan odbio biti na proslavi Dana općine Rovišće jer je tamo stigao predsjednik države, iako ga je prije Plenkovićeve odluke o bojkotu na proslavu pozvao upravo HDZ-ov načelnik općine.

Protokoli predsjednika države i premijera bili su podešeni tako da se dvojac, koji se posljednjih dana časti brojim uvredama, ne susretne. Plenković je najavio dolazak na Klis na Svečanu akademiju povodom 31. obljetnice osnutka 4. gardijske brigade, jer predsjednik države u to vrijeme trebao biti u Jasenovcu. No Milanović je promijenio plan. Par sati prije otkazao je dolazak na središnju komemorativnoj svečanosti u povodu obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Holokausta – Jom Hašoa te najavio dolazak na Klis. Bit će to prvi njihov susret nakon što su posljednjih dana izmijenili tešku verbalnu artiljeriju.

PRATITE UŽIVO: Plenković na Klisu

Plenković je na Klis stigao s predstavnicima splitskog HDZ-a kao i kandidatom za gradonačelnika Zoranom Đogašem.

- Iskoristili smo ovu prigodu da obavimo sjajan i ugodan razgovor i predstavljanje našeg kandidata za gradonačelnika Splita, doktora Zorana Đogaša, koji je kao nadstranački kandidat prihvatio suradnju s HDZ-om kao najjačom strankom i kani zajedno s nama pobijediti. Smatram da oni koji su nepotrebno organizirali izbore i odveli Splićanke i Splićane na izbore koji se događaju samo godinu dana nakon što nemaju nikakvih rezultata trebaju odgovarati za to. Onaj tko dobije povjerenje treba odraditi posao a ne provocirati nepotrebne izbore, svako malo - rekao je Plenković.

- Što se nas tiče mi smo najavili dolazak na Klis i bit ćemo gore u čast brigade - rekao je kratko Plenković o promijeni Milanovićevih planova.

Podsjetimo, Plenković je najavio kako će bojkotirati Milanovića u svakom smislu, bez susreta, te da će se službena komunikacija odvijati tek pismenim putem kako bi sve bitno za državu funkcioniralo.

