Protresite vrećicu s popustima i kupite genijalne stvari

Vrijeme je za proljetno uređenje doma i za kupnju sitnica koje nam uvijek trebaju. Nova posteljina zasigurno će promijeniti izgled svake spavaće sobe, a novi rekviziti za čišćenje dobro će doći svakoj kućanici koja kreće u proljetno čišćenje.

Top Shop i 24sata za čitatelje su pripremili nevjerojatne popuste potrepština za dom kako bismo što bezbrižnije pozdravili zimu i zaželjeli dobrodošlicu proljeću. Možda baš vi osvojite popust na Spray čistač 2u1 Rovus! Njime možete očistiti dom i oprati prozore ili ogledala. Njegova inovativna mogućnost vertikalnog i horizontalnog prskanja čini ga svestranim proizvodom s kojim je moguće čistiti podove, ali i vertikalne površine. Uštedite vrijeme i energiju čisteći svoj dom brže i efikasnije! No, to nije sve. Na sniženju su i potrepštine za kuhinju kao što je Nutribullet kojim možete izvući maksimum hranjivih sastojaka iz namirnica, pa i one skrivene u sjemenkama i kori voća i povrća. A za dobar san, osim posteljine, jako je važan i kvalitetan jastuk, kojeg također možete kupiti po nižoj cijeni. Zaigrajte i osvojite popuste na jedan od proizvoda poznatih brendova Dormeo, Delimano ili Rovus koje možete pronaći u Top Shop dućanima. Nakon što osvojite popust, ostavite svoj mail na koji ćemo vam poslati kod s kojim ostvarujete popust na web kupnju ili kupnju na jednom od Top Shop prodajnih mjesta.

A popust možete osvojiti na sve proizvode jer je broj igranja neograničen.



Tema: Promo sadržaj