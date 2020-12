Proučili smo Wolt online tržnicu i pronašli genijalne proizvode po odličnim cijenama

Da ne planira stati na bogatoj ponudi raznovrsnih obroka za svačiji ukus, Wolt je pokazao tako što je proširio tržnicu svakodnevnih potrepština i tako postao 'one stop shop' za sve korisnike, a sljedeći tjedan vas časte i besplatnom dostavom

<p>Novo normalno više i nije tako novo, a uz učestali rad od doma podržavamo svako dodatno pojednostavljenje svakodnevice. U vrijeme karantene dobro smo se upoznali s paletom <a href="https://wolt.com/hr/discovery" target="_blank">restorana s Wolta</a>, na kojem smo tjedno pratili ponude i naručivali burgere, pizze, tjestenine i jela iz woka, a uvođenjem beskontaktne dostave u jeku pandemije dodatno su nas osvojili. U situaciji u kojoj ugostitelji ostaju bez prihoda Wolt je promocijama lokalnih restorana i prilagođavanjem cijena dodatno pomogao restoranskoj kulturi i olakšao rad od doma uz naručivanje gotovih jela, a cijeli sljedeći tjedan, odnosno <strong>od nedjelje 6.12</strong>., vas časte i <strong>besplatnom dostavom</strong> iz svih trgovina.</p><p>Da ne planiraju stati samo na bogatoj ponudi raznovrsnih obroka za svačiji ukus, pokazali su proširenjem tržnice, kojom pokrivaju svakodnevne potrebe prosječnog čovjeka. Koliko su spremno dočekali najavu novog lockdowna, najbolje govori šarolikost ponude na Wolt marketu. Osim najšire ponude restorana, Wolt odnedavno nudi pravu <strong>virtualnu tržnicu </strong>na kojoj možete kupiti namirnice, pića, razne potrepštine, knjige ili sitnice za djecu. Proučili smo detaljno ponudu i probrali najzanimljivije i najbolje što stiže na vašu adresu unutar pola sata, i to besplatno, ili uz simboličnu cijenu dostave, na čemu ćete nam biti zahvalni. Pa krenimo redom.</p><h2>Iće i piće</h2><p>Prije svega volimo poštene cijene, a na <a href="https://wolt.com/hr/hrv/zagreb/discovery/hrv_lonia_venuelist:zagreb?gclid=CjwKCAiA-_L9BRBQEiwA-bm5fh5jM_imdyP8HKN30gFKvsbaeqIT6TpwdV5YSus7nZsIv9OSVghXmRoCeMIQAvD_BwE" target="_blank">Woltovu marketu</a> nećete ostati zakinuti. Roto svijet pića trenutno nudi <strong>besplatnu dostavu i standardno dobre akcije </strong>vrhunskih pića za kojima rado posežemo u ovim neobičnim vremenima. Uz Wolt možete kreirati grupu s prijateljima te izvršiti zajedničku narudžbu. Digitalno zajedničko naručivanje novost je iz Wolta, a nakon što svatko sa svog telefona odabere svoje, plaćate samo jednu cijenu dostave. Isto vrijedi i za <strong>voće, povrće, mliječne i higijenske proizvode </strong>koje možete naručiti u samo nekoliko klikova iz najbliže Lonia prodavaonice. Uz rad od doma ova opcija posebno nam je draga jer konačno ne moramo slagati zalihe papira i namirnica. Dok god je digitalizacije, naše zalihe su sigurne. </p><h2>Samo klik do knjige ili kondoma</h2><p>O zalihama bi se dalo pričati kad je riječ o kondomima. Neočekivana posljedica prvog proljetnog vala pandemije bila je nestašica kondoma. Zatvaranje proizvodnih pogona najvećih azijskih igrača u seks industriji uzrokovalo je <strong>smanjenu proizvodnju prezervativa,</strong> zbog koje je naglo porasla cijena paketića. Potrošačima koji ne mogu fizički otići do trgovine na raspolaganju su za online narudžbu iz trgovine Roto pića. Na <a href="https://wolt.com/hr/hrv/zagreb/discovery/hrv_lonia_venuelist:zagreb?gclid=CjwKCAiA-_L9BRBQEiwA-bm5fh5jM_imdyP8HKN30gFKvsbaeqIT6TpwdV5YSus7nZsIv9OSVghXmRoCeMIQAvD_BwE" target="_blank">Woltu</a> ih trenutno možete naručiti s kauča, i to za najnižu cijenu koju smo u mnogo vremena vidjeli. Raj za knjiške moljce nalazi se na Wolt marketu zahvaljujući knjižari Hoću knjigu, u kojoj nude <strong>sve trenutne hit naslove </strong>među biografijama i knjigama za djecu. Osim toga, možete pretraživati ponudu po segmentu koji vas isključivo zanima, bilo da je riječ o filozofiji, gastronomiji, glazbi ili erotici.</p><h2>Autohtono, organsko i provjereno</h2><p>Osim klasične nabavke iz prodavaonice, Wolt se pobrinuo i za to da možete nabaviti <strong>teže dostupne namirnice,</strong> poput avokada, jogurta od kozjeg mlijeka, vege i bezglutenskih proizvoda. Bogata ponuda organskih pekarskih proizvoda te mnogi dodaci prehrani samo su dio <strong>Woltove virtualne tržnice,</strong> na kojoj se možete opskrbiti. Prah zelene magme, vitamin D3 u spreju ili havajsku spirulinu možete naručiti putem Wolta i sve naručene stavke dogovoriti za preuzimanje u terminu koji vam odgovara. Čak i meso možete odabrati na Woltu, i to provjereno i odležano, 100% hrvatskog podrijetla. Meat the King popularni je domaći proizvođač vrhunskih steakova od simentalskoga goveda i crne slavonske svinje, koji na <a href="https://wolt.com/hr/hrv/zagreb/discovery/hrv_lonia_venuelist:zagreb?gclid=CjwKCAiA-_L9BRBQEiwA-bm5fh5jM_imdyP8HKN30gFKvsbaeqIT6TpwdV5YSus7nZsIv9OSVghXmRoCeMIQAvD_BwE" target="_blank">Woltu</a> nudi gotove burger setove od crne slavonske svinje ili dry aged burgere, pa s ekipom zajednički možete obaviti narudžbu za vikend druženja.</p><h2>I za četveronožne ljubimce</h2><p>Da ne zaboravimo i naše četveronožne članove obitelji, pobrinuo se <a href="https://wolt.com/hr/hrv/zagreb/discovery/hrv_lonia_venuelist:zagreb?gclid=CjwKCAiA-_L9BRBQEiwA-bm5fh5jM_imdyP8HKN30gFKvsbaeqIT6TpwdV5YSus7nZsIv9OSVghXmRoCeMIQAvD_BwE" target="_blank">Wolt, </a>koji je u svoju tržnicu uključio <strong>domaće ZOO trgovine,</strong> u kojima vas samo nekoliko klikova dijeli od najfinije ponude hrane za kućne ljubimce. Meso, tuna, losos, krumpir, riža ili hrana za glodavce, naručivanje nikad nije bilo zabavnije. U slučaju potrebe za samoizolacijom, iz udobnosti vlastitog doma možete se opskrbiti ekstra hranom za ljubimce ili higijenskim potrepštinama u slučaju nužde, bilo da trebate pelene ili pastu za zube. </p><h2>Ho ho ho duh ide dalje</h2><p>Neki su se već opskrbili darovima i spremno čekaju blagdane, a za one koji čekaju zadnji čas <a href="https://wolt.com/hr/hrv/zagreb/discovery/hrv_lonia_venuelist:zagreb?gclid=CjwKCAiA-_L9BRBQEiwA-bm5fh5jM_imdyP8HKN30gFKvsbaeqIT6TpwdV5YSus7nZsIv9OSVghXmRoCeMIQAvD_BwE" target="_blank">Wolt</a> ima šarenu ponudu. Knjige, gotovi poklon-paketi i igračke za najmlađe - sve imate na Woltu. Tješilice za bebe, drvene tricikle, brojanke, puzzle i žvakalice samo su dio ponude uz koju i u izolaciji imate ideje za darivanje najmlađih. Poznata zagrebačka prodavaonica Kofer nudi setove s vrhunskim džinom i začinima u epruveti, pa razmislite o tome da nekoga iznenadite koferčićem pića i začina. </p><p>Još jedan genijalan odgovor Wolta na novonastalu situaciju s bolešću Covid-19 jest mogućnost narudžbe i slanje drugoj osobi na adresu uz <strong>personaliziranu poruku na vrećici</strong>. Mislimo da smo i "kauč-darivanje" riješili, pa spremno dočekujemo blagdane, ništa nas ne može iznenaditi.</p><p>Uživajte u super ponudi i uvjerite se zašto je Wolt jedina aplikacija na tržištu nagrađena s prestižnom Apple Editors choice nagradom za korisničko iskustvo. I ne samo to, Wolt je aplikacija s najviše preuzimanja u kategoriji Food & Drink u Hrvatskoj te najboljim ocjenama - <strong>4,7 na Google Play-u i 4,9 na App Store-u</strong>!</p>