Obavijesti

News

Komentari 0
OTKRILI DETALJE PLJAČKE

Provalili u bankomat i banku u Istri, policija još traži razbojnike

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Provalili u bankomat i banku u Istri, policija još traži razbojnike
ILUSTRACIJA | Foto: David Jerkovic/ PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Policijski službenici nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja i tragati za počiniteljem ili počiniteljima, rekla je policija...

Porečka policija je noćas oko 2.20 sati zaprimila dojavu kako je na području Svetog Lovreča oštećen bankomat. Također, nešto iz 3 sata zaprimljena je dojava o provali u poslovnicu banke na Partizanskom šetalištu u Poreču, izvijestila je ranije istarska policije. 

Naknadno su objavili kako je obavljen očevid na Gradskom trgu u Svetom Lovreču i utvrdili da je nepoznati počinitelj aktivirao pirotehničko sredstvo postavljeno s vanjske strane bankomata i izazvao oštećenje vanjskog djela bankomata.

- Materijalna šteta, koja je nastala pravnoj osobi iz Umaga, zasad nije poznata. Što se tiče banke, policijski službenici su obavljenim očevidom utvrdili kako je nepoznati počinitelj provalio u ugostiteljski objekt, a potom kroz ugostiteljski objekt u poslovnicu banke, iz koje je otuđio određene predmete - rekla je policija. 

U ISTRAŽNOM JE ZATVORU Torcidaša uhitili na putu prema aerodromu: 'Nisam ništa kriv, slučajno sam bio u korteu...'
Torcidaša uhitili na putu prema aerodromu: 'Nisam ništa kriv, slučajno sam bio u korteu...'

Dodali su i da je utvrđeno kako je nepoznati počinitelj tijekom noći oštetio optičke kablove u Ulici Mate Vlašića i u Vukovarskoj ulici u Poreču, čime je pravnim osobama iz Zagreba nastala materijalna šteta od nekoliko desetaka tisuća eura.

- Policijski službenici nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja i tragati za počiniteljem ili počiniteljima. Zbog oštećenja optičkih kablova na području Poreča je otežan telekomunikacijski promet - rekla je policija. 

Zaključili su i da ako građani trebaju kontaktirati Policijsku postaju Poreč, upućujemo ih da zovu broj 192, a elektroničku poštu mogu dostaviti na adresu elektroničke pošte istarska@policija.hr.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tko je HDZ-ov kuhar s 4162 € plaće, 4 stana i 2 kuće koji kaže: 'Židovi su u tom logoru pivali'
EVO ŠTO SVE IMA

Tko je HDZ-ov kuhar s 4162 € plaće, 4 stana i 2 kuće koji kaže: 'Židovi su u tom logoru pivali'

Gradonačelnik Novalje i saborski zastupnik HDZ-a, Ivan Dabo, izazvao je kontroverze svojim izjavama o žrtvama logora, dok njegovo bogatstvo uključuje četiri stana i dvije kuće, a plaća iznosi 4163 eura.
Splićanin nestao u Crnom moru. Spavao je gdje je udario dron
NAPAD NA TANKER

Splićanin nestao u Crnom moru. Spavao je gdje je udario dron

Na brodu su bila još dvojica hrvatskih pomoraca, državljanin BiH i devet Beninaca
DRAMATIČNA SNIMKA U Zagrebu mu potrgao retrovizor, ovaj mu odmah vratio
NEVJEROJATNO

DRAMATIČNA SNIMKA U Zagrebu mu potrgao retrovizor, ovaj mu odmah vratio

ZAGREB - Čitatelj 24sata poslao nam je snimku incidenta koji se dogodio na Maksimirskoj ulici popodne. Na snimci se vidi kako mladić nogom razbija retrovizor auta starijeg muškarca koji se nalazio iza njega. Mladić ulazi u svoj auto, a stariji muškarac izlazi iz svog auta i uzvraća štetu. Poslali smo upit policiji te ćemo ga objaviti kada ga dobijemo.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026