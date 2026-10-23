Provalili u bankomat i banku u Istri, policija još traži razbojnike

Porečka policija je noćas oko 2.20 sati zaprimila dojavu kako je na području Svetog Lovreča oštećen bankomat. Također, nešto iz 3 sata zaprimljena je dojava o provali u poslovnicu banke na Partizanskom šetalištu u Poreču, izvijestila je ranije istarska policije.

Naknadno su objavili kako je obavljen očevid na Gradskom trgu u Svetom Lovreču i utvrdili da je nepoznati počinitelj aktivirao pirotehničko sredstvo postavljeno s vanjske strane bankomata i izazvao oštećenje vanjskog djela bankomata.

- Materijalna šteta, koja je nastala pravnoj osobi iz Umaga, zasad nije poznata. Što se tiče banke, policijski službenici su obavljenim očevidom utvrdili kako je nepoznati počinitelj provalio u ugostiteljski objekt, a potom kroz ugostiteljski objekt u poslovnicu banke, iz koje je otuđio određene predmete - rekla je policija.

Dodali su i da je utvrđeno kako je nepoznati počinitelj tijekom noći oštetio optičke kablove u Ulici Mate Vlašića i u Vukovarskoj ulici u Poreču, čime je pravnim osobama iz Zagreba nastala materijalna šteta od nekoliko desetaka tisuća eura.

- Policijski službenici nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja i tragati za počiniteljem ili počiniteljima. Zbog oštećenja optičkih kablova na području Poreča je otežan telekomunikacijski promet - rekla je policija.

Zaključili su i da ako građani trebaju kontaktirati Policijsku postaju Poreč, upućujemo ih da zovu broj 192, a elektroničku poštu mogu dostaviti na adresu elektroničke pošte istarska@policija.hr.