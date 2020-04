'Provaljuju nam u kuće pa smo organizirali straže, bojimo se'

U nedavnom potresu u Zagrebu i okolici mnoge su kuće stradale, a vlasnici su se iselili iz njih. Takva je situacija i u Čučerju gdje se pojavio još jedan problem, a to je da lopovi kradu iz napuštenih kuća.

- U Čučerju ima 30-ak napuštenih kuća, pa su ljudi morali otići iz njih. Dobili smo informacije da je došlo do noćnih krađa u tim kućama pa smo odlučili organizirati noćne straže kako bismo spasili ovo što je ostalo. Mnogi i ne znaju da im je provaljeno jer ih je strah ući u razrušene kuće, a neki ne dolaze jer su se preselili od potresa te ovdje ima i vikendica - rekla je Zvjezdana Žuglić, predsjednica MO Čučerje.

Nadodala je da su u kontaktu s policijom.

- Postavili smo ljude na izlaze i ulaze u ulice i u selo. Lopovi su htjeli ući i u župni dvor, ali su ih zaštitari spriječili - rekla je Žuglić i naglasila kako u naselju vlada velika nelagoda, ali je ih i strah.

- Osim u Čučerju, noćne straže su organizirane i drugim okolnim mjestima. Ne spavamo mirno od potresa, još uvijek se trese, a sad moramo paziti i zbog lopova. Nadam se da ćemo što prije ljude uspjeti vratiti zato što smo u tijeku s nabavom kamp-kućica i kontejnera kako bi ti naši ljudi mogli biti u svojim dvorištima - kazala je Žuglić.

Josip Žuglić, jedan od mještana koji sudjeluju u noćnim stražama rekao je kako oni bilježe nepoznate automobile te da su u kontaktu s policijom.

- U zadnje vrijeme u gluho doba noći dolaze razne automobili, jednom smo zaustavili i pitali treba li pomoć. Odgovorio je da je u šetnji. Pa tko izlazi u 2 ujutro u šetnju i to u Čučerju? Nešto ne štima, ali dokle god ih ne uhvatimo u akciji mi im ne možemo ništa - ispričao je Josip i nadodao kako se u mjestu svi poznaju.

- Ovdje su uglavnom starosjedioci, malo je doseljenika. Ali mišljenja smo da postoji netko u mjestu tko zna gdje je tko pa im pomaže u organizaciji krađa. Povezali smo se sa susjednim naseljima i zajedno pazimo na mir koji nam je u ovo vrijeme prijeko potreban. A još moramo biti izrazito oprezni zbog korona virusa - rekao je Josip.

Iz PU zagrebačke rekli su kako nemaju porast broja provala nakon potresa te da će o svakom značajnijem kaznenom djelu izvijestiti na svojim internetskim stranicama.

- Od potresa na području cijele Policijske uprave zagrebačke bilježimo pet teških krađa provaljivanjem u dom i to tri na Medveščaku, Črnomercu i Maksimiru te dvije na području Županije. Prosjek provala u domove od 2015. do 2019. je bio pet do šest dnevno. Od potresa taj j prosjek je nula ili eventualno jedna provala dnevno - rekli su iz policije.

Tema: Hrvatska