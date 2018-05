Proveo pola života u zatvoru zbog ubojice iz Zlatne države?

Popis zločina serijskog ubojice i silovatelja Josepha Jamesa DeAngela (72) ovih bi dana mogao narasti za ubojstvo još jedne žene i njezinog sina. Rhonda Wicht (24) i njezin četverogodišnji sin Donald pronađeni su mrtvi u stanu u Simi Valleyju u Kaliforniji 1978. godine.

Istražitelji čekaju rezultate DNK testa koji bi mogao povezati DeAngela, već okrivljenog za 12 ubojstava i pedesetak silovanja u Kaliforniji u razdoblju od 1976. do 1986. godine, s ubojstvom Rhonde Wicht i sina Donalda, javlja CBS Los Angeles.

A tragic case. After 39 years behind bars for murdering Rhonda Wicht and her son that he didn't commit. Craig Coley was an innocent man and Gov. Jerry Brown just pardoned him. Look the whole story https://t.co/v4kd1YM1AX … pic.twitter.com/D7L5XqWcbG