Provjerili smo: Gdje kupiti sredstvo za dezinfekciju ruku?

Foto: Steril Plus Zbog straha od korona virusa razgrabljene su zalihe zaštitnih maski i sredstava za dezinfekciju. Nažalost u ovom slučaju neće biti na raspolaganju onima kojima je to hitno potrebno

Danas su zaštitne maske i sredstva za dezinfekciju jako tražena roba dok je njihova nabava ograničena i vrlo neredovita. Iz trgovačkih lanaca poručuju da je potražnja velika i sve što dolazi na police odmah je rasprodano. Trenutno je u cijeloj EU nabava zbog velike potražnje pod velikim opterećenjem. Za vas smo dragi čitatelji provjerili kakva je situacija u Hrvatskoj.

ZAŠTITNE MASKE

Kako je nabava zaštitnih maski vezana za područje Kine tako je ona počela zapinjati. Danas postoji nestašica zaštitnih maski u Hrvatskoj a i ako se mogu kupiti njihova je cijena višestruko narasla. Svaka nova pošiljka koja dolazi u ljekarne ili trgovine bude odmah rasprodana. Zbog pogoršanja zdravstvene situacije sa zarazom ovo stanje moguće je očekivati i u budućnosti.

Na dan 3. 4. 2020 u RH je potvrđeno ukupno 1011 slučaja zaraze korona virusom. Stožer civilne zaštite donio je mjere s kojima se ograničava rad trgovina i ostalih djelatnosti te se na taj način pokušava utjecati na ljude da čim manje izlaze iz kuće na mjesta gdje se okuplja veći broj ljudi kako bi se zaraza zaustavila.

Stručnjaci govore da su zaštitne maske gotovo pa neučinkovite za zdravog čovjeka. Puno važnija su sredstva za dezinfekciju jer učinkovito sprječavaju širenje zaraze. Provjerili smo i kakvo je trenutno stanje sa sredstvima za dezinfekciju na hrvatskom tržištu.

Foto: Steril Plus U bolnicama i na mjestima gdje se okupljaju ljudi sredstva za dezinfekciju ruku su osigurana ali za osobne potrebe i zaštitu od virusa i bakterija moramo se sami pobrinuti.

SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU

U ljekarnama diljem RH došlo je do povećane potražnje za sredstvima dezinfekcije tako da je većina ljekarni pod velikim pritiskom količina i povećanja cijena. Ne znamo koliko dugo će potrajati ovo stanje ali posljedice se već osjećaju.

RAST CIJENA KAO POSLJEDICA POMANJKANJA

Zbog povećane potražnje i velikog broja upita došlo je i do promjene cijena tako da nešto što je prije izbijanja pandemije virusa koštalo 10 kuna sada košta i do 100 kuna. To vrijedi za maske i za sredstva dezinfekcije za koje se i u budućnosti pretpostavlja da će im cijena samo rasti.

NISU SVA SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU JEDNAKA

Dodatan problem koji nastaje u ovoj trenutnoj situaciji jest i kvaliteta sredstava za dezinfekciju. Naime HZJZ (Hrvatski zavod za javno zdravstvo) preporučuje da se za učinkovito uklanjanje virusa i bakterija koriste sredstva za dezinfekciju koja sadrže minimalno 60% alkohola jer u suprotnom sredstvo nije dovoljno učinkovito.

Studije su pokazale da su najučinkovitija sredstva ona s 70% alkohola. Dodani sadržaj vode u sredstva s 70% alkohola usporava hlapljenje što skraćuje vrijeme dodira s površinom i povećava učinkovitost. Takva sredstva su ugodnija za kožu, manje zapaljiva i bez neprijatnog mirisa.

Kada se koncentracija alkohola smanjuje ispod 50 % tada se snažno smanjuje i učinkovitost dezinfekcije zbog toga upozoravamo cijenjene čitatelje da kod kupnje sredstava za dezinfekciju posebnu pozornost obrate na sadržaj alkohola u proizvodima. Kako na tržištu trenutno vlada velika potražnja tada dolazi i do ponude sredstava koja nisu adekvatna stoga pripazite da koncentracija alkohola uvijek bude između 60% i 90% dok je idealno 70%.

POSTOJI RJEŠENJE

Situacija na tržištu svejedno nije beznadežna; uvijek se na tržištu pronađe netko tko ima kvalitetna sredstva za dezinfekciju na zalihama po pristupačnim cijenama. Razgovarali smo sa tvrtkom „Cvet narave“ koje je potvrdilo da na zalihama ima novu pošiljku sredstava za dezinfekciju s optimalnom razinom alkohola od 70%. Ipak, tvrtka upozorava da je potražnja snažno pojačana i da se zalihe brzo tope.

Kada ćemo imati više informacija tada ćemo vam odmah to i javiti.

Pri sprječavanju zaraze sa virusom SARS-CoV-2 kao i kod drugih bolesti koje uzrokuju infekcije dišnih puteva preporučeno je poštovati slijedeće svakodnevne preventivne savjete:

Izbjegavati bliski kontakt sa ljudima koji pokazuju znakove bolesti.

Ne dirati oči, nos i usta s rukama.

U slučaju bolesti ostati kod kuće.

Poštovati pravila higijene kašljanja.

Redovno umivati ruke sa vodom i sapunom.

U slučaju da nam sapun i voda nisu dostupni tada za dezinfekciju ruku koristimo posebna sredstva. Sadržaj etanola za dezinfekciju treba biti najmanje 60%. Sredstvo za dezinfekciju ruku namijenjeno je samo vanjskoj uporabi i samo za dezinfekciju ruku a ne cjelokupne kože.

Opća uporaba zaštitnih maski nije potrebna.

U vremenu povećanog pojavljivanja infekcija dišnih puteva trebamo izbjegavati zatvorene prostorije u kojima se zadržava veći broj ljudi. Moramo se pobrinuti za redovno prozračivanje zatvorenih prostorija.

Foto: Steril Plus Narudžbe možete poslati na https://sterilplus.net/

