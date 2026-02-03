Obavijesti

HRVATI BEZ SREĆE

Provjerite Eurojackpot rezultate
Ni u ovom kolu nije pogođen glavni zgoditak (5+2), kao ni dobitak 5+1. Dobitak 5+0 osvojilo je 7 igrača, a svaki od njih osvojio je iznos od 99.920,20 eura. Dobitak 4+2 pogodilo je 70 igrača, a pojedinačni iznos dobitka iznosi 5.768,50 eura.

U 10. kolu Eurojackpota večeras su izvučeni sljedeći brojevi: 3, 20, 27, 37, 44 te dodatni brojevi 1 i 2.

Nažalost, ni u ovom kolu nije pogođen glavni zgoditak (5+2), kao ni dobitak 5+1. Dobitak 5+0 osvojilo je 7 igrača, a svaki od njih osvojio je iznos od 99.920,20 eura. Dobitak 4+2 pogodilo je 70 igrača, a pojedinačni iznos dobitka iznosi 5.768,50 eura.

U Hrvatskoj nije bilo dobitnika u najvišim kategorijama, dok je najveći hrvatski dobitak u ovom kolu iznosio 309,40 eura, koji je osvojilo 8 igrača s dobitkom 4+1.

Ostale kategorije dobitaka donijele su sljedeće iznose:
- 4+1: 309,40 EUR
- 4+0: 120,40 EUR
- 3+2: 71,80 EUR
- 2+2: 30,80 EUR
- 3+1: 20,50 EUR
- 3+0: 20,60 EUR
- 1+2: 14,50 EUR
- 2+1: 10,60 EUR

Očekivani jackpot u 11. kolu iznosi 17.000.000 eura.

Joker broj za ovo kolo je: 096179.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

