Provjerite listiće: Jedan Hrvat je osvojio 200 tisuća € na Jokeru

U 174. kolu igre Joker izvučen je dobitni Joker broj 924751, koji je nekome iz Osijeka donio dobitak Joker 6 u iznosu od 209.552,19 eura. Odigrane su 2 kombinacije igre Loto7, s dodatnom igrom Joker te je za ukupno uplaćenih 3,00 eura ostvaren dobitak od 209.552,19 eura.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu ovlaštenog partnera Tisak, Trg Slobode 1, Osijek. Slijedeće izvlačenje igre Joker je u četvrtak 23.07.2026., a jamčeni glavni dobitak iznosi 100.000,00 eur