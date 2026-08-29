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JACKPOT NA 2 MILIJUNA

Provjerite Loto 7 rezultate

Piše 24sata,
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Provjerite Loto 7 rezultate
Foto: Hrvatska lutrija
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ažalost, ni u ovom kolu nije bilo dobitnika sedmice (7 pogodaka), kao ni dobitnika s kombinacijom 6+1.

U 69. kolu popularne igre na sreću Loto 7 Hrvatske lutrije izvučeni brojevi su: 2, 3, 9, 12, 16, 24, 34, a dodatni broj je 8. Joker broj za ovo kolo bio je 867508.

Nažalost, ni u ovom kolu nije bilo dobitnika sedmice (7 pogodaka), kao ni dobitnika s kombinacijom 6+1. Najveći osvojeni iznos otišao je igračima s pogođenih 6 brojeva, a iznos dobitka za tu kategoriju je 1.338,69 EUR.

Dobitak za 5+1 iznosi 270,31 EUR, dok su igrači s 5 pogodaka osvojili 30,80 EUR. Za 4+1 pogođenih brojeva dobitak iznosi 7,21 EUR, a za 4 broja 3,61 EUR. Dobitak za 3+1 broja je 1,85 EUR.

Očekivani jackpot za 70. kolo iznosi 2.000.000 EUR, što će zasigurno privući veliki broj igrača u idućem izvlačenju. Sretno svima u sljedećem kolu!
 

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