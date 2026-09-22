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JACKPOT NIJE POGOĐEN

Provjerite nove Eurojackpot rezultate: Netko u Hrvatskoj bio je samo broj udaljen od milijuna

Piše 24sata,
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Provjerite nove Eurojackpot rezultate: Netko u Hrvatskoj bio je samo broj udaljen od milijuna
Foto: Hrvatska lutrija
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Jako blizu jackpota bila je jedna osoba koja je svoj listić uplatila u Hrvatskoj. Pogodila je kombinaciju 4+2, koja joj je donijela 5219 eura...

U 76. kolu Eurojackpota izvučeni su brojevi 17, 23, 33, 46 i 47 te dodatni brojevi 4 i 5. Jackpot nije osvojen, ali četvero igrača pogodilo je kombinaciju 5+1 te su osvojili 434.828 eura...

Jako blizu jackpota bila je jedna osoba koja je svoj listić uplatila u Hrvatskoj. Pogodila je kombinaciju 4+2, koja joj je donijela 5219 eura. 

EVO GDJE IDE DOBITAK Sretnik iz Hrvatske osvojio čak 380.000 € na Eurojackpotu!
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To je ujedno i najveći dobitak osvojen u Hrvatskoj.

Iduće izvlačenje na rasporedu je u petak, 25. rujna.

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