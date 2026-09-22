Provjerite nove Eurojackpot rezultate: Netko u Hrvatskoj bio je samo broj udaljen od milijuna

U 76. kolu Eurojackpota izvučeni su brojevi 17, 23, 33, 46 i 47 te dodatni brojevi 4 i 5. Jackpot nije osvojen, ali četvero igrača pogodilo je kombinaciju 5+1 te su osvojili 434.828 eura...

Jako blizu jackpota bila je jedna osoba koja je svoj listić uplatila u Hrvatskoj. Pogodila je kombinaciju 4+2, koja joj je donijela 5219 eura.

To je ujedno i najveći dobitak osvojen u Hrvatskoj.

Iduće izvlačenje na rasporedu je u petak, 25. rujna.