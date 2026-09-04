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JACKPOT NIJE POGOĐEN

Provjerite nove Eurojackpot rezultate: Netko u Hrvatskoj bio je samo broj udaljen od milijuna

Piše 24sata,
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Provjerite nove Eurojackpot rezultate: Netko u Hrvatskoj bio je samo broj udaljen od milijuna
Foto: Hrvatska lutrija
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Očekivani jackpot u idućem kolu iznosi 31.000.000 eura.

U 71. kolu Eurojackpota održanom 4. rujna 2026. godine izvučeni su brojevi: 5, 14, 31, 33, 43 uz dodatne brojeve 3 i 4.

Ni u ovom kolu nije pogođen glavni dobitak (5+2), kao ni druga nagradna kategorija (5+1). Treća nagradna kategorija (5+0) donijela je pet dobitnika, a svaki od njih osvojio je iznos od 197.154,20 eura. U Hrvatskoj nije bilo dobitnika u ovoj kategoriji.

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Najveći dobitak koji ide u Hrvatsku je 8.136,70 eura, jedna osoba pogodila je 4+2 broja... Netko je bio samo jedan broj udaljen od milijuna eura.

Očekivani jackpot u 72. kolu iznosi čak 31.000.000 eura. Joker broj za ovo kolo je 442411.

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