Provjerite rezultate igre Loto 6!

U srijedu, 4. prosinca 2025. godine, održano je 97. kolo popularne igre na sreću Loto 6 u organizaciji Hrvatske Lutrije. Izvlačenje je emitirano u 20:05 sati na HTV1.

Dobitni brojevi ovog kola su: 12, 19, 24, 26, 32, 42, a dodatni broj je 22.

Joker broj izvučen u ovom kolu je: 426071.

Pregled broja dobitnika i iznosa dobitaka:

- 6 pogodaka: nema dobitnika

- 5+1 pogodak: nema dobitnika

- 5 pogodaka: 10 dobitnika, pojedinačni dobitak iznosi 521,38 EUR

- 4 pogotka: 288 dobitnika, pojedinačni dobitak iznosi 10,86 EUR

- 3 pogotka: 4429 dobitnika, pojedinačni dobitak iznosi 1,65 EUR