Provjerite zalihe! S polica se povlači ovaj mesni narezak

Državni inspektorat RH izvijestio je o opozivu mesnog proizvoda ŠMEK SULC klasični, upotrijebiti do 24.10. 2025., hrvatskog proizvođača Bođirković, zbog alergena soje koja nije naveden na deklaraciji, priopćila je u četvrtak Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH)

Mesni proizvod ŠMEK SULC klasični koji se povlači s tržišta, ima LOT 25254P.

S obzirom da na proizvodu nije označen alergen soja, proizvod može predstavljati rizik po zdravlje potrošača osjetljivih na isti dok ga osobe koje nisu alergične mogu i dalje upotrebljavati bez ograničenja. Proizvod nije u skladu s EU Uredbom o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, dodaje HAPIH.

Zemlja podrijetla proizvoda je Hrvatska, a proizvođač je Obrt za proizvodnju, preradu i konzerviranje mesa i mesnih proizvoda BOĐIRKOVIĆ iz Borova.

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima, naveo je HAPIH.