'Prozivaju me, a kupci se žale kad mi je pekarnica zatvorena'

Slavonski Šamac, malo pogranično mjesto, na istoku Brodsko posavske županije ovih dana potresa trgovačka kriza.

- U petom mjesecu prošle godine pokrenuli smo inicijativu da trgovine ubuduće budu zatvorene, kako bi djelatnice dobile barem jedan dan za sebe. Boso i Patričar su odmah pristali s tim da su mi zadali da obavim razgovor s vlasnikom Pekarnice Mrvica da i on nedjeljom ne radi. Dogovor je uspio i mislim da je od rujna to počelo funkcionirati, ali samo na dogovoru jer ne postoji zakonska regulativa tog pitanja. Prije mjesec dana dogovor je prekršio vlasnik pekarnice koji je počeo raditi nedjeljom, i na to su reagirali iz Bose i Patričara, ponovo sam obavio razgovor s vlasnikom pekarnice koji mi je rekao da on ne može pristati na takav dogovor jer je u pet mjeseci zabilježio znatne gubitke. Rekao mi je da nedjeljom njegove djelatnice ne rade, već da rade on i njegova supruga. Nekako sam uspio to pomiriti u Patričaru su rekli da neće imati ništa protiv neka pekarnica radi, ali uz uvjet da ne radi Boso - rekao je Branislav Milinović (HDZ), načelnik Općine Slavonski Šamac.

Sve je osvanulo na društvenim mrežama koje su se zapalile, pa ispada da je rad trgovina i pekarnice glavni problem Slavonskog Šamca, a ima ih jako puno u toj općini koja je nekada imala najbolju separaciju šljunka. Kako trenutno stvari stoje od iduće nedjelje trgovine će ponovo raditi, jer na ulazu u Bosu stoji obavijest da se od 7. travnja ponovo radi svaki dan.

'Moramo po kruh u Bosnu jer ne radiš'

Izet Dačaj, vlasnik pekarnice Mrvica u Slavonski Šamac je doselio prije 14 godina iz Zagreba.

- Prihvatio sam dogovor, ali kada sam sve sabrao i oduzeo vidio sam da sam na gubitku, jer državi treba platiti obaveze iz poslovanja i plaće radnicama, s druge strane troši se energija koju treba platiti, zbog toga sam donio odluku da radimo nedjeljom, s tim da će moje djelatnice biti slobodne, a na taj ćemo dani radio moja supruga i ja. To što drugi ne vide kako se organizirati je njihov problem, ali iskreno govoreći nisam očekivao da će ovo naići na takvu reakciju, jer da sam znao nikada ne bih pristao na sporazum o neradu nedjeljom - rekao je Izet Dačaj, dodajući kako su ga nebrojeno pitali njegovi kupci koje bi sretao u Babinoj Gredi ili u susjednoj Bosni i Hercegovini.

- Rekli su mi, eto zbog toga što ti ne radiš mi nemamo kruha i moramo ići u Bosnu - kaže Dačaj. Samo dva kilometra od centra Slavonskog Šamca je Šamac na desnoj obali Save u kojemu i nedjeljom sve radi, pa i jedan od najvećih trgovačkih centara, tako da mještanima Slavonskog Šamca nije ni bitno da li rade trgovine i pekarnica nedjeljom, jer treba samo prijeći most i tamo rade sve trgovine.