Prozvao Trumpa 'zaštitnikom pedofila' pa zaradio suspenziju na poslu: 'Uopće mi nije žao'

Verbalni sukob između radnika Fordove tvornice i američkog predsjednika Donalda Trumpa tijekom njegova posjeta Michiganu prerastao je u nacionalnu vijest. Nakon što je radnik doviknuo Trumpu optužbu vezanu za slučaj Jeffreyja Epsteina, predsjednik mu je vulgarno uzvratio, a radnik je nedugo zatim suspendiran s posla. Cijeli incident pokrenuo je lavinu reakcija, od masovne financijske podrške radniku do oštrih političkih osuda.

Sve se odigralo tijekom Trumpova posjeta Fordovoj tvornici u Dearbornu, gdje se proizvodi popularni F-150. Dok je predsjednik obilazio postrojenje na povišenoj platformi, jedan od radnika s proizvodne linije, kasnije identificiran kao 40-godišnji TJ Sabula, povikao je: "zaštitnik pedofila!". Snimka, koja se munjevito proširila internetom, pokazuje kako se Trump okreće prema radniku, dvaput bez glasa izgovara "jebi se" i pokazuje mu srednji prst prije nego što je nastavio hodati, piše Fox Business.

'Uopće ne žalim zbog toga'

Posljedice za Sabulu stigle su brzo. Ford ga je suspendirao s posla do završetka interne istrage. No, radnik, koji je i član sindikata UAW, u izjavi za The Washington Post poručio je kako ne osjeća kajanje.

​- Što se tiče prozivke, nimalo ne žalim. Osjećam se kao da sam postao meta političke odmazde jer sam osramotio Trumpa pred njegovim prijateljima - rekao je Sabula, inače otac dvoje djece.

Njegova optužba odnosi se na kritike koje Trump trpi zbog načina na koji njegova administracija upravlja istragom i objavom dokumenata u slučaju osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina. Mnogi smatraju da se s objavom ključnih dosjea namjerno odugovlači kako bi se zaštitili moćni pojedinci.

Reakcija Bijele kuće bila je oštra i izravna. Direktor komunikacija Steven Cheung stao je u obranu predsjednika, opisavši Sabulu kao "luđaka koji je divljački vrištao psovke u potpunom naletu bijesa".

"Predsjednik je dao prikladan i nedvosmislen odgovor", stoji u priopćenju Bijele kuće.

Preko noći prikupljeno više od 120 tisuća dolara

Iako je ostao bez posla na neodređeno vrijeme, TJ Sabula nije ostao bez podrške. Gotovo odmah nakon što se vijest o suspenziji proširila, na platformi GoFundMe pokrenuta je kampanja pod nazivom "TJ Sabula je domoljub!!". U samo nekoliko sati prikupljeno je više od 120 tisuća dolara od preko pet tisuća donatora, a cilj od 150 tisuća dolara bio je gotovo dostignut do srijede ujutro.

Prosječna donacija iznosila je oko 23 dolara, a komentari donatora otkrili su duboku polarizaciju u društvu.

​- Hvala ti što si iskoristio svoju slobodu govora. Neka svi prođemo kroz ovo ludo vrijeme - napisala je jedna donatorica uz uplatu od pet dolara.

Druga je poručila:

​- Govorio si u ime mnogih od nas.

Incident je izazvao i reakcije u političkim krugovima. Zastupnice u Kongresu, Rashida Tlaib i Debbie Dingell, zatražile su od Forda objašnjenje, postavljajući pitanje krši li se suspenzijom radnikovo pravo na slobodu govora.

​- U prošlosti, kad je predsjednik Obama dolazio u tvornicu, ljudi su govorili i gore stvari, ali nisu dobivali otkaz - izjavila je Tlaib.

Oglasio se i Demokratski nacionalni odbor (DNC), koji je osudio Trumpovu reakciju i ustvrdio da je "predsjednik više zabrinut za svoj ego nego za ekonomiju".