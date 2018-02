Prva beba u zadnje 33 godine: 'Marin će spasiti Mihaljevce...'

Zadnja beba u Mihaljevcima rođena je 1985. godine, a u selu ima tek 5 kuća. No, mali Marin selu donosi nadu da će i druge obitelji prepoznati čari ovakvog života.

Foto: Požega.eu

U čestitare se, Marinu u čast, uputilo pet prijatelja njegovog oca Mateja i to na konjima. Matej je veliki zaljubljenik u konje i kao konjanik se odaziva na brojne manifestacije, no ostao je začuđen kad je čuo pjesmu i konje koji su se približavali njegovoj kući. Domaćini su počastili čestitare, pjevalo se i slavilo.

No, taj se prizor ovdje ne vidi tako često.

Foto: Požega.eu

- Nekad je ovo selo vrvjelo od života. Drugačije se živjelo. Jako se dobro sjećam kada su u selu bile nastanjene 52 kuće. Ovdje u selu imamo i kapelicu koja je posvećena sv. Blažu kojeg danas slavimo. Eto kao što vidite mi danas ovdje imamo i kirvaj. Nekad se to ovdje naveliko slavilo, a danas kao što vidite. Od 1970. godine sve je krenulo nizbrdo, jako se puno njih raselilo. Mi još uvijek nemamo ni asfaltiranu cestu do sela. Raduje me što su prijatelji mog unuka Mateja došli čestitati mu dobivanje djeteta, sina, mog praunuka, Došli su na konjima, a i ja imam dva konja kao i moj unuk Matej, mladi tata koji je veliki zaljubljenik u njih - rekao je pradjed malog Marina, Mato Čočić, koji sa svojom suprugom Maricom živi u Mihaljevcima, za Požega.eu.

Foto: Požega.eu

Kako saznaje Požega.eu, u selu je najviše stanovnika bilo 1931. godine, njih 184, a najveći pad dogodio se od 1961. do 1971. kada je broj stanovnika pao na 87.