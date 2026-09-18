Obavijesti

News

Komentari 2
NESREĆA KRAJ VINKOVACA

Prva fotografija s mjesta pada aviona, sve službe su na terenu

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Prva fotografija s mjesta pada aviona, sve službe su na terenu
Foto: Vinkulja.hr
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Kako se neslužbeno doznaje, pilot je poginuo, a avion je završio u kukuruzištu kraj zrakoplovnog kluba Vrabac.

Manji zrakoplov s jednom osobom srušio se u petak ujutro u Rokovcima, kraj Vinkovaca. Avion je završio u kukuruzištu kraj zrakoplovnog kluba Vrabac.

Sve hitne službe su upućene na teren, a poslan je i helikopter hitnog medicinskog prijevoza.  Vinkulja.hr donosi i prve fotografije s mjesta nesreće.

Pilot je u međuvremenu preminuo nakon pokušaja reanimacije.

Foto: Vinkulja.hr

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Neslužbeno: Stiže najskuplji dizel u povijesti Hrvatske!
ŠOK ZA VOZAČE

Neslužbeno: Stiže najskuplji dizel u povijesti Hrvatske!

Hrvatsku u utorak čeka novo veliko poskupljenje goriva
Požar u Vinogradskoj bolnici: Vatra se uvukla među zidove
POŽAR TIJEKOM GRADNJE

Požar u Vinogradskoj bolnici: Vatra se uvukla među zidove

Vatra se unutar kompleksa zavukla između zidova, a vatrogasci su na terenu...
Pogledajte lice EU povjerenika kada mu je Bosanac rekao da Hrvatska neće biti smetlište
GOSPIĆ-SVJETSKA TEMA

Pogledajte lice EU povjerenika kada mu je Bosanac rekao da Hrvatska neće biti smetlište

Kako Vlada Republike Hrvatske već mjesecima ne uspijeva riješiti ovaj slučaj ilegalnog uvoza opasnog otpada i ekocida u schengenskom području, pozvao sam Komisiju da nastavi pratiti ovaj slučaj, poručio je Gordan Bosanac

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026