Prva fotografija s mjesta pada aviona, sve službe su na terenu

Manji zrakoplov s jednom osobom srušio se u petak ujutro u Rokovcima, kraj Vinkovaca. Avion je završio u kukuruzištu kraj zrakoplovnog kluba Vrabac.

Sve hitne službe su upućene na teren, a poslan je i helikopter hitnog medicinskog prijevoza. Vinkulja.hr donosi i prve fotografije s mjesta nesreće.

Pilot je u međuvremenu preminuo nakon pokušaja reanimacije.