Kako se neslužbeno doznaje, pilot je poginuo, a avion je završio u kukuruzištu kraj zrakoplovnog kluba Vrabac.
NESREĆA KRAJ VINKOVACA
Prva fotografija s mjesta pada aviona, sve službe su na terenu
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Manji zrakoplov s jednom osobom srušio se u petak ujutro u Rokovcima, kraj Vinkovaca. Avion je završio u kukuruzištu kraj zrakoplovnog kluba Vrabac.
Sve hitne službe su upućene na teren, a poslan je i helikopter hitnog medicinskog prijevoza. Vinkulja.hr donosi i prve fotografije s mjesta nesreće.
Pilot je u međuvremenu preminuo nakon pokušaja reanimacije.
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