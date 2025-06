Prva izvješća obavještajaca europskim vladama o Iranu pobila su tvrdnje Trumpa

Prema prvim obavještajnim podacima kojima raspolažu europske vlade, napadi SAD-a na iranska nuklearna postrojenja nisu ozbiljno ugrozili zalihe visoko obogaćenog uranija, izjavila su dva dužnosnika. Izvori su potvrdili za Financial Times da se oko 408 kilograma uranija, gotovo spremnog za upotrebu u oružju, nije nalazilo u postrojenju Fordow u trenutku napada prošlog vikenda.

Fordow, smješten duboko ispod planine blizu Qoma, još uvijek je pod istragom, a rane procjene govore o "opsežnoj, ali ne i potpunoj" šteti jer struktura nije u potpunosti uništena. Iranske vlasti tvrde da su ključne zalihe premještene prije napada. Izvješće dovodi u pitanje tvrdnju američkog predsjednika Donalda Trumpa da je u američkom bombardiranju u nedjelju "uništen" nuklearni program.

I Izrael tvrdi suprotno. Njihova komisija za atomsku energiju objavila je da su zajednički napadi sa SAD-om "značajno unazadili" iranski nuklearni program, potencijalno i na više godina. No, stručnjaci upozoravaju da Iran, ako zadrži zalihe i pristup naprednim centrifugama na skrivenim lokacijama, i dalje ima mogućnost proizvodnje fisijskog materijala potrebnog za razvoj nuklearnog oružja.

"Ništa nije izneseno iz objekta. Predugo bi trajalo, bilo bi previše opasno. Jako je teško premjestiti uranij", napisao je u četvrtak Trump na društvenoj platformi Truth Social, očito se referirajući na ključno postrojenje Fordow.

Vlade EU-a još uvijek čekaju cjelovito obavještajno izvješće o razmjerima štete na Fordowu, objektu izgrađenom duboko ispod planine. U početnom se izvješću sugerira "velika šteta, ali ne i potpuno strukturno oštećenje".

Rafael Grossi, glavni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), rekao je za francuski radio da je iranski nuklearni program "pretrpio ogromnu štetu", ali da su tvrdnje o njegovom potpunom uništenju pretjerane.

Fordo je do sada bio glavno postrojenje za obogaćivanje uranija do 60 posto čistoće, što je samo jedan korak do razine potrebne za nuklearno oružje. Stručnjaci navode da je sporna zaliha od 408 kilograma uranija obogaćenog na 60 posto prije izbijanja sukoba, kada je Izrael 13. lipnja objavio rat Iranu, bila raspoređena između Fordoa, Natanza i Isfahana.

Ukupne iranske zalihe obogaćenog uranija prelaze 8400 kilograma, no većina tog materijala obogaćena je na niže, tehnološki manje opasne razine.

Satelitske snimke Fordoa nakon nedjeljnih napada pokazuju da su ulazi u tunele vjerojatno zatrpani zemljom, a na tlu su vidljive rupe za koje se vjeruje da su nastale udarom američkih "bunker buster" bombi teških 13.600 kilograma. Oštećene su i pristupne ceste.