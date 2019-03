Prva modna ikona Wimbledona pila je brendi između setova...

Ususret Danu žena donosimo vam priče o neustrašivim, hrabrim i smjelim ženama, koje su mijenjale povijest i odvažile se raditi stvari koje su u to vrijeme bile nezamislive..Prva priča govori o proslavljenoj tenisačici Suzzani Lenglen

Francuskinja Suzanne Lenglen bila je prva teniska diva. Žena koja je donijela glamur na teren. Između 1914.i 1926. osvojila je 31 turnir, a od toga je Wimbledon osvojila čak šest puta. Bila je slavljena zbog svojih sportskih uspjeha, a mediji su je obožavali jer je, osim vrhunskih rezultata, bila ekscentrična. Žena ispred svog vremena..

Foto: Profimedia

Tulumarila je, posjećivala sve najpopularnije zabave svog vremena i bila zapravo prva tenisačica koja je postala pravi celebrity. U ranim 20-ima šokirala je dužnosnike turnira i novinare kada je ušetala na teren u midi haljinici (dužine tik iznad listova) bez rukava. U to vrijeme to je bio pravi skandal jer su sve tenisačice nosile haljine do poda.

Foto: Profimedia

Potpuno drugačija od drugih

Na terenu se moderna, slobodoumna i emancipirana Suzanne ponašala također drukčije od drugih. Durila se, plakala i znala je popiti i brendi između setova. Oko terena gdje je ona igrala mečeve stvarali su se redovi što se nikada ranije nije događalo kada je u pitanju bio ženski tenis.

Suzanne Lenglen rođena je 1899. u Compiegneu. U djetinjstvu je imala dosta zdravstvenih problema pa je njezin otac odlučio da je dobro da trenira neki sport. Izbor je pao na tenis. Prvi put na teniski teren izašla je sa 11 godina. Svidjelo joj se. Otac joj je postao prvi trener, a njihovi treninzi su izgledali tako da bi on stavio maramicu na neki dio terena, a ona je morala pogodit je lopticom.

Foto: wikimedia Suzanne 1920. godine

U samo nekoliko godina nakon što je počela trenirati tenis već je ostvarila sjajne teniske uspjehe. Rođeni talent.

Umrla mlada od leukemije

Wimbledonski finale igrala je 1919. a njena protivnica bila je tada sedmerostruka pobjednica Wimbledona Dorothea Douglas Chambers. Taj meč uživo su pratili i kralj George V. te kraljica Mary. Suzanne je morala spašavati dvije meč lopte, ali je u spektakularnoj završnici trećeg seta odigrala briljantno i pobijedila. Zadnji Wimbledon osvojila je 1925. godine.

Foto: wikimedia

Na olimpijskim igrama 1920. osvojila je zlatne medalje (sama i u mješovitim parovima) te brončanu medalju u ženskim parovima.

Nije dugo poživjela. Oboljela je od leukemije te umrla u srpnju 1938. godine ne napunivši 40. godinu.

Članica Kuće slavnih postala je tek 40 godina nakon smrti, a od 1997. godine drugi najveći teren na kojem se igraju mečevi turnira Roland Garrosa nosi njeno ime.

U njenu čast 2001. godine Francuska teniska federacija pokrenula je ’Suzanne Lenglen kup’ za tenisačice starije od 35 godina.



