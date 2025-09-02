Gabrijela Žalac priznala je krivnju u oba predmeta koja je protiv nje pokrenuo EPPO i u jednom u kojoj ju je optužio Uskok. Ostaje joj samo još afera Vjetroelektrane, u kojoj je i njena prijateljica Josipa Pleslić
Gabrijela Žalac je sama istupila iz HDZ-a, u zatvor neće odmah. Dobila još sedam mjeseci
Na Županijskom sudu u Zagrebu, Gabrijela Žalac sklopila je drugu nagodbu s EPPO-om, a treću u seriji optužnica podignutih protiv bivše ministrice u Vladi Andreja Plenkovića. Ovoga puta priznala je da je potrošila oko 9.700 eura europskog novca na privatne troškove u restoranima i za proslavu rođendana, a nagodila se na kaznu od sedam mjeseci zatvora. Riječ je o aferi Rođendan.
