Komentari 21
POSRNULA MINISTRICA PLUS+

Gabrijela Žalac je sama istupila iz HDZ-a, u zatvor neće odmah. Dobila još sedam mjeseci

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: 4 min
Gabrijela Žalac je sama istupila iz HDZ-a, u zatvor neće odmah. Dobila još sedam mjeseci
Zagreb: Žalac i Versto potpisale sporazum o programu “Pravosu?e i unutarnji poslovi“ | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Gabrijela Žalac priznala je krivnju u oba predmeta koja je protiv nje pokrenuo EPPO i u jednom u kojoj ju je optužio Uskok. Ostaje joj samo još afera Vjetroelektrane, u kojoj je i njena prijateljica Josipa Pleslić

Na Županijskom sudu u Zagrebu, Gabrijela Žalac sklopila je drugu nagodbu s EPPO-om, a treću u seriji optužnica podignutih protiv bivše ministrice u Vladi Andreja Plenkovića. Ovoga puta priznala je da je potrošila oko 9.700 eura europskog novca na privatne troškove u restoranima i za proslavu rođendana, a nagodila se na kaznu od sedam mjeseci zatvora. Riječ je o aferi Rođendan.

