Prva Povorka ponosa u BiH će se održat u rujnu u Sarajevu

- BiH konačno dobija 'Povorku ponosa' koja je prosvjed protiv nejednakosti i kršenja ljudskih prava lezbijki, gay, biseksualnih, trans, interspolnih i queer osoba. Ona predstavlja borbu protiv nasilja i zahtjeva jednak pristup javnom prostoru kao što ga imaju i drugi građani i građanke koji imaju mogućnost organizirati prosvjede - kazao je novinarima u Sarajevu aktivist i član organizacijskog odbora Branko Ćulibrk.

Incijativu da se i u BiH organizira "Povorka ponosa" zajedno su potaknuli aktivisti iz Prijedora, Banje Luke, Sarajeva, Bijeljine i Tuzle.

Sarajevskoj policiji već su predali zahtjev za dopuštenje za organiziranje "Povorke ponosa" pozvavši tijela vlasti da odrade svoj dio posla, a ostale građane da podupru njihove zahtjeve za osiguranje ravnopravnog statusa u društvu.

Foto: James Glossop/News Syndication/PIXSELL/NI Syndication/PIXSELL

- Ne borimo se samo za našu slobodu nego i za slobodu svih osoba koje su diskriminirane. LGBT osobe su svakodnevno izložene diskriminaciji u obitelji, na poslu, u institucijama, na ulici - kazala je Lejla Huremović iz nevladine udruge Sarajevski otvoreni centar (SOC).

U BiH do sada nije bilo pokušaja organiziranja "Povorke ponosa", a manja okupljanja članova LGBT zajednice često su nailazila na otpor i prijetnje nasiljem, primjerice u Sarajevu 2008. godine kada su zabilježeni pokušaji nasilnog ometanja organiziranja festivala "Merlinka".

Ove je godine sličan problem nastao u Tuzli kada je skupina radiklanih islamista sredinom ožujka prosvjedovala zbog festivala queer filma i umjetnosti.

Internetske portale iz BiH koji su tijekom dana objavili najavu organiziranja "Povorke ponosa" preplavili su komentari ispunjeni prijetećim porukama i pozivima na nasilje.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

No neki političari poput predsjednika HDZ BiH Dragana Čovića kazali su da ne vide ništa sporno u organiziranju "Povorke ponosa".

- Ja sam pobornik svih različitosti, to je osobna stvar. Naravno, svatko od nas razmišlja drugačije i to treba uvažavati, i to je različitost - kazao je Čović u Mostaru odgovarajući na novinarska pitanja.