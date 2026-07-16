Prve fotografije s mjesta užasa: Ovdje je kod Obrovca poginulo dvoje. Automobili su smrskani!

Automobili u polju na boku, krhotine na desetke metara dalje i poginula žena (39) i muškarac (40). Teške su to posljedice teške prometne nesreće koja je jučer dojavljena oko 19 sati na državnoj cesti DC-54, na području Obrovca, kod križanja u blizini bivše tvornice glinice. Drugi vozači, koji su ondje prolazili, odmah su stali i pozvali pomoć. Ubrzo su stigli vatrogasci, policija i Hitna pomoć. U isti tren su pohitali prema oba automobila kako bi spasili ljude. Nažalost, u autu zagrebačkih tablica mogli su samo konstatirati smrt vozačice i putnika. U drugom automobilu švicarskih tablica bili su žena (52) iz Hrvatske te maloljetnica iz Švicarske.

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- Prema rezultatima očevida sumnja se da je do prometne nesreće došlo dok je 39-godišnja hrvatska državljanka upravljala automobilom zagrebačkih registarskih oznaka te se kretala državnom cestom DC -547 iz pravca Obrovca prema Zatonu Obrovačkom. Dolaskom do raskrižja s državnom cestom DC-54, dolazi do sudara s automobilom švicarskih registarskih oznaka kojim je upravljala 52-godišnja hrvatska državljanka koja se kretala državnom cestom D-54 - naveli su iz policije detalje očevida.



Žena i dijete prevezeni su u zadarsku bolnicu, a težina ozljeda se još utvrđuje. Nad tijelima poginulih obavit će obdukciju.





