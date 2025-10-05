Obavijesti

NESTALO TROJE HRVATA

PRVE FOTOGRAFIJE SPAŠAVANJA Gorska služba Slovenije za 24sata: 'Pretražujemo lavinu'

PRVE FOTOGRAFIJE SPAŠAVANJA Gorska služba Slovenije za 24sata: 'Pretražujemo lavinu'
Foto: GRZ Slovenije

U akciji spašavanja sudjeluje više od 60 ljudi. Helikopter GRZS-a zbog vremenskih uvjeta nije mogao poletjeti....

Troje hrvatskih državljana nestalo je u lavini pod vrhom planine Tosc (2275m) u Julijskim Alpama i u tijeku je akcija potrage i spašavanja Gorske spasilačke službe Slovenije (GRZS)

Sedam hrvatskih državljana nalazilo se u Vodnikovom domu u Velom Polju. Četvero ih je ostalo tamo, dok su trojica nastavila put unatoč lošim vremenskim uvjetima. Odnijela ih je lavina.

Foto: GRZ Slovenije
Foto: GRZ Slovenije
NESREĆA U SLOVENIJI Stipe Božić za 24sata o nestalim Hrvatima koje je zatrpala lavinu 'Sve mi je to malo čudno...'
Stipe Božić za 24sata o nestalim Hrvatima koje je zatrpala lavina 'Sve mi je to malo čudno...'

- Bila je grupa od sedam ljudi, troje je odnijela lavina. Mogu potvrditi da su naši došli do ljudi u domu. Njih četvorica spuštaju se sa spasiteljima, a sada kreće pretraga lavine da ustanovimo što je s ostalom trojicom - kaže Klemen Belhar iz slovenske Gorske službe za 24sata.

Foto: GRZ Slovenije
Foto: GRZ Slovenije

Klemen nam je također potvrdio kako u akciji spašavanja sudjeluje više od 60 ljudi. Helikopter GRZS-a zbog vremenskih uvjeta nije mogao poletjeti.

Foto: GRZ Slovenije

Tosc se nalazi u samom srcu Julijskih Alpa između Velikog Draškog vrha i Mišelj vrha. S vrha se pruža pogled prema Triglavu i na većinu okolnih vrhova oko Bohinja.

Sloveniju je u ranim jutarnjim satima zahvatila izrazita hladna fronta, a snježna granica se s najviših vrhova na području Gorenjske spustila već na približno 800 metara nadmorske visine.

Foto: GRZ Slovenije
NESTALI U LAVINI Hrvati nestali u srcu Julijskih Alpi: 'Povećana mogućnost lavina otežava posao službama'
Hrvati nestali u srcu Julijskih Alpi: 'Povećana mogućnost lavina otežava posao službama'

Snijeg je padao u Ratečama, kratkotrajno u Bohinju, na nadmorskoj visini od oko 1500 metara, a do 9 sati ujutro izmjereno je više od 20 centimetara snijega.

Prema podacima s web stranice Slovenske agencije za okoliš, do 8 sati ujutro na Kredarici je palo 25 centimetara svježeg snijega, na Zelenici 19 centimetara, na Vogelu 17 centimetara, na Vršiču 14 centimetara i na Krvavcu 11 centimetara.

Ovdje pratite sve o akciji u Sloveniji iz minute u minutu 

