Prve optužnice u slučaju Agrokor: Okrivljeno je 29 ljudi

Podignute su prve optužnice u aferi Agrokor. DORH je objavio da terete 29 ljudi. Njihovo priopćenje donosimo u cijelosti.

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu trinaest optužnica protiv dvadeset i devet hrvatskih državljana (1963., 1971., 1972., 1965., 1972., 1964., 1061., 1973., 1959., 1977., 1972., 1966., 1950., 1965., 1960., 1971., 1956., 1975., 1960., 1967., 1961., 1963., 1951., 1953., 1972., 1969., 1959., 1962. i 1988.) odgovornih osoba u trinaest trgovačkih društava zbog počinjenja kaznenih djela krivotvorenja službene ili poslovne isprave iz članka 279. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona. (28. 8. 2019.)

Optužnicama se okrivljenike tereti da su od 4. siječnja 2010. do 28. ožujka 2017. u Zagrebu, kao odgovorne osobe ispred svojih društava potpisivali mjenice izdavatelja raznih društava iz jednog koncerna u kojima je neistinito navedeno da su izdane za vrijednost primljenu u robi, iako su znali da to ne odgovara istini. Naime, okrivljenicima je bilo poznato da navedene mjenice nisu izdane za primljenu robu već da su izdane temeljem ugovora o financijskom zajmu koje su upravo oni, kao odgovorne osobe, ispred svojih društava, prethodno sklopili, a u kojima su njihova društva zajmoprimatelji, a društva iz koncerna zajmodavatelji.

Okrivljenike se tereti da su, kao odgovorne osobe ispred svojih društava, s ovlaštenim osobama određenih financijskih institucija sklapali ugovore o faktoringu kojima se navedene mjenice otkupljuju a u kojima je neistinito navedeno da njihova društva imaju prema društvima iz koncerna novčanu tražbinu s naslova primljene robe/usluga, te da su njihova društva izdala račune za primljenu robu, iako su znali da to ne odgovara istini, a temeljem tih ugovora su takve mjenice s neistinitim sadržajem i otkupljene.

Okrivljenici su, tereti ih se, na opisane načine, ispred svojih društava, potpisali ukupno 3070 mjenica koje sadrže takve neistinite navode i predali ih na otkup.