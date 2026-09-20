AfD tijesno ispred SPD-a, Ljevica vodi u Berlinu. Merza su pozvali na ostavku: 'Ovo je katastrofa'

Zatvorena su birališta u Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju, a stigle su i prve procjene rezultata. Prema ovim procjenama, Ljevica na čelu s Elif Eralp zauzima prvo mjesto na berlinskim pokrajinskim izborima, a CDU, s vodećim kandidatom Stefanom Eversom, za njima zaostaje nekoliko bodova, piše Bild.

Berlin:

Ljevica – 24,5 posto

CDU – 20,0 posto

AfD – 16,0 posto

Zeleni – 15,0 posto

SPD – 12,0 posto

BSW – 5,0 posto

Mecklenburg-Zapadno Pomorje:

AfD – 37,0 posto

SPD – 35,5 posto

Ljevica – 7,5 posto

CDU – 5,5 posto

Zeleni – 5,5 posto

BSW – 5,0 posto

Utrka za treće mjesto u Berlinu je vrlo izjednačena.

U Mecklenburgu-Zapadnom Pomorju AfD vodi tijesno ispred SPD-a, a izbori se, kako prenosi Die Welt, pretvaraju u pravi triler između ministrice Manuele Schwesig (SPD) i Leifa-Erika Holma, vodećeg kandidata AfD-a. Merzov CDU, s vodećim kandidatom Danielom Petersom, trpi ogromne gubitke i trenutno osvaja samo 5,5% glasova, u odnosu na 13,3% iz 2021.

Kako prenosi Bild, njemački kancelar Friedrich Merz, koji je pod velikim pritiskom zbog nedavnog izbornog poraza u Saskoj-Anhaltu, najavio je da će se danas nakon 18 sati obratiti novinarima u sjedištu svoje stranke CDU u Berlinu.

Izbori u Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju doživljavaju se kao ključni test za Merzovu vladu, a njemački je kancelar sazvao krizni sastanak CDU-a odmah nakon objave prvih rezultata.

U svojem obraćanju javnosti kancelar Friedrich Merz prve je procjene rezultata proglasio "katastrofom" za CDU.

- Danas smo doživjeli dva izbora s vrlo različitim rezultatima. Rezultat u Mecklenburgu-Zapadnom Pomeraniji ne možemo uljepšavati i za nas je katastrofa. Rezultat u Berlinu je pristojan - rekao je i poručio da "reforme moraju doći" i da "promjene zahtijevaju trud".

- Neće sve biti dočekano s odobravanjem. Naše gospodarstvo prolazi kroz duboke promjene. Povjerenje u institucije naše zemlje opada i aktivno ga potkopavaju radikalne stranke i s ljevice i s desnice. U nekim područjima, puni utjecaj će postati vidljiv tek nakon nekog vremena - naglasio je Merz.

Istaknuo je i kako se promjene koje čekaju Njemačku "ne mogu odgoditi".

- Prihvaćam ovu odgovornost jer želim pomaknuti našu zemlju naprijed. Čvrsto sam uvjeren da će reforme poboljšati našu sliku o sebi i sliku Njemačke u svijetu - rekao je.

Njegovo obraćanje trajalo je nešto manje od pet minuta, a novinarska pitanja nisu bila dopuštena, prenosi Bild.