Prve snimke požara na Braču: Pogledajte kako je buknulo!

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Šokantni razgovori Šinceka, Uskok slušao i Paška Dodića
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u "240 sekundi 24sata“. Danas u vijestima Igora Bobića: DOZNAJEMO Iz tajno snimljenih razgovora otkriva se da je Šincek naređivao da se otpad u Benkovcu prekriva kamenom. Slušali i Dodića. Umrla treća žrtva požara u Omišu. Ispituje se je li bilo propusta oko ubojstva u Slatini. Što donosi 11. paket mjera Vlade. Turisti u osam mjeseci donijeli plus od 1 posto i 90,5milijuna noćenja.
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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Šokantni razgovori Šinceka, Uskok slušao i Paška Dodića
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Video: 24sata/Video
POGLEDAJTE SNIMKU
ROBO ŠTRAJK Arnolde, gdje si? Roboti prosvjeduju i traže prava
Roboti su prosvjedovali ispred poljskog Ministarstva za digitalna pitanja, zahtijevajući stroži nadzor nad umjetnom inteligencijom. Na prosvjedu je sudjelovalo tridesetak robota koji su uzvikivali slogane poput „Želimo zakone! Želimo pravila!” te „Zaštitite radna mjesta, zaštitite radna mjesta; ne čekajte, uvedite propise.”
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Roboti prosvjeduju
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Video: 24sata/Reuters
NEVRIJEME U HRVATSKOJ
VIDEO Pijavica snimljena kod Kornata: 'Zastrašujuća je'
KORNATSKO OTOČJE - Stvorila se ogromna pijavica kod Kornata. Zastrašujuće ju je vidjeti tako blizu, javili su nam čitatelji koji su snimili pijavice u četvrtak popodne. Iz DHMZ-a su najavili kako su mogući jaki i olujni udari vjetra, tuča, lokalne bujične i urbane poplave, a na moru nije isključena ni pojava pijavica.
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Pijavica na Jadranu
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Video: 24sata Video
TESTIRAJU GA
VIDEO Pogledajte kako izgleda vožnja u robotaksiju u Zagrebu
Verne i Pony.ai započeli su potpuno autonomne testne vožnje robotaksijem u Zagrebu, bez sigurnosnog operatora u vozilu, a vožnje se odvijaju na javnim prometnicama, na ruti ukupne dužine od 22 kilometra, koja povezuje sjedište tvrtke Verne u zagrebačkoj poslovnoj zoni Buzin s Međunarodnom zračnom lukom Franjo Tuđman, priopćili su u četvrtak iz Vernea...
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Verne: Autonomne testne vožnje
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Video: Verne
JEZIVO
VIDEO Strava na Filipinima. Trajekt u potpunosti izgorio. Pet mrtvih, 87 ljudi nestalo
Spasilački timovi na Filipinima nastavljaju potragu za desecima nestalih nakon što je u srijedu navečer izbio požar na putničkom trajektu MV June Aster u blizini otoka Palawan. Prema posljednjim informacijama, najmanje je pet osoba poginulo, 42 su spašene, a za 87 se još uvijek traga.
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Zapalio se trajekt na Filipinima! Petero mrtvih i 86 nestalih u kalvariji na moru
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Video: 24sata/Reuters