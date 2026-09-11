Prve snimke požara na Braču: Pogledajte kako je buknulo!

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Šokantni razgovori Šinceka, Uskok slušao i Paška Dodića Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u "240 sekundi 24sata“. Danas u vijestima Igora Bobića: DOZNAJEMO Iz tajno snimljenih razgovora otkriva se da je Šincek naređivao da se otpad u Benkovcu prekriva kamenom. Slušali i Dodića. Umrla treća žrtva požara u Omišu. Ispituje se je li bilo propusta oko ubojstva u Slatini. Što donosi 11. paket mjera Vlade. Turisti u osam mjeseci donijeli plus od 1 posto i 90,5milijuna noćenja.

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