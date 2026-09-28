Prvi dan štrajka u Zagrebu: ZET gotovo stao, smeće se slabije odvozilo, ali grad nije kolabirao

Prvi dan štrajka u Zagrebu prošao je bez većih poremećaja u bolnicama, školama i vrtićima te bez prometnog kolapsa, ZET je gotovo potpuno stao, odvoz otpada bio je znatno smanjen, a zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da do kolapsa nije došlo zahvaljujući odgovornosti građana. Građanima je zahvalio jer su se ponijeli odgovorno i slušali upute. Nažalost, kaže, i sutra očekuje nastavak štrajka te građane poziva da se i dalje drže preporuka kako bi se izbjegle veće gužve.

U prvoj smjeni danas prometovala su samo dva tramvaja i jedan autobus, u odnosu na uobičajenih oko 200 tramvaja i 300 autobusa. ZET dnevno ostvari oko 400 tisuća putovanja, pa su se građani snalazili pješačenjem, biciklima, zajedničkim vožnjama i radom od kuće. U najopterećenijem dijelu dana na cestama je bilo oko 15 posto više automobila nego prošlog ponedjeljka.

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Mijo Majstorović, pomoćnik pročelnika za upravljanje i nadzor prometom, rekao je za N1 da je dan protekao "dosta mirno", a da su najveće gužve bile ujutro, dominantno iz smjera Velike Gorice.

"Unutar samog grada, građani su poštivali preporuke i koristili biciklistički promet, kao i pješačenje", rekao je naglasivši da se gustoća prometa normalizirala.

Većih problema nije bilo ni u KB Dubrava. Ravnatelj Ivica Lukšić rekao je jutros da „nema nekih jačih poremećaja“ ni u dolasku osoblja ni pacijenata. Kod zaposlenika je bilo tek ponekih kašnjenja, pa je jedna smjena ostajala nešto dulje dok druga ne stigne, dok su se pacijenti, dodao je, „očigledno potrudili naći način da dođu do svojih liječnika“.

KBC Zagreb potvrdio je u ponedjeljak da nisu evidentirana kašnjenja zaposlenika na posao povezana sa štrajkom, a nemaju zabilježen ni značajniji broj kašnjenja na zakazane preglede i terapije.

Tomašević je pak sramotnom nazvao to što sindikati nisu osigurali dva vozača kako bi funkcionirala autobusna linija od Borongaja do KBC-a Rebro.

Ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice Davor Vagić rekao je jutros da bolnica radi najnormalnije, hitne službe funkcioniraju bez poteškoća te je bilo tek manjih pojedinačnih kašnjenja zaposlenika, a slično je bilo i u KB "Sveti Duh" i u dječjoj bolnici u Klaićevoj.

Dječji vrtići i osnovne škole radili su bez većih organizacijskih poteškoća, dok je u srednjim školama zabilježen nešto veći broj izostanaka učenika. Ministar Radovan Fuchs rekao je da neće biti automatskih ispričnica zbog štrajka, nego će se kašnjenja i izostanci opravdavati kao i inače.

U Čistoći je organiziran dio nužnih poslova pa je više od deset kamiona odvozilo otpad iz bolnica, vrtića i škola.

Tomašević je naglasio da štrajk nije jednako zahvatio sve podružnice Zagrebačkog holdinga. „Kad govorimo o Holdingu, mi nemamo štrajk u Holdingu, nego štrajk u Čistoći“, rekao je. Prema podacima Uprave, 52 posto operativnih radnika Holdinga radilo je, a 48 posto bilo je u štrajku, dok je najveći poremećaj zabilježen upravo u Čistoći.

U sjedištu Zagrebačkog holdinga u ponedjeljak u 13 sati počela je arbitraža sindikata i poslodavca o nužnim poslovima za podružnice poput Čistoće, Zagrebparkinga i Zrinjevca. Za ZET zasebna arbitraža još nije počela, a sindikati i Uprava ostali su vrlo udaljeni u prijedlozima opsega rada tijekom štrajka.