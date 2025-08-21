Obavijesti

NAKON NEVREMENA

Prvi istarski vatrogasac: Nema tog sustava koji je projektiran da bi primio takvu količinu vode

Piše Ivan Jukić,
Prvi istarski vatrogasac: Nema tog sustava koji je projektiran da bi primio takvu količinu vode
Foto: Čitatelj 24sata

Mi moramo biti spremni, a mi smo spremni, sustav je spreman za nepogode. Građanima poručujem da ćemo mi imati odgovor, samo ne znamo na koji način će prognoza u stvari i biti, vidjet ćemo, rekao je

Zapovjednik Vatrogasne zajednice Istarske županije, Dino Kozlevac, za Novu TV komentirao je stanje u Istri nakon snažnog nevremena koje je u srijedu navečer pogodilo više dijelova tog poluotoka. 

- Trenutno je mirno, potpuno mirno. Ono najgore je prošlo. Nevrijeme se smirilo u ranim jutarnjim satima i tokom dana je omogućilo da sve službe odrade svoje. Bilo je više od 100 intervencija, svih vrsta. Stanje je mirno. Još se tu i tamo pojavi neka potreba za ispumpavanjem, ali za sada je mirno - kazao je Kozlevac.

Foto: Čitatelj 24sata
POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE FOTO UŽASA Oluja razorila dio benzinske u Umagu, padao led! Ulice su bile skroz poplavljene
FOTO UŽASA Oluja razorila dio benzinske u Umagu, padao led! Ulice su bile skroz poplavljene

- Najviše posla je bilo s velikim količinama vode, nije toliko bio vjetar izražen da bi imao rušilačku snagu, ali je bila velika količina vode i nema tog sustava koji je projektiran da bi primio takvu količinu vode - dodaje.

- Vatrogasci su bili koncentrirani na ispumpavanje vode, na pokušaj zaštite objekata, što je napravljeno na najbolji mogući način. Nije nitko stradao. Što očekujemo? Ja bih poručio da je svako nevrijeme opasno. Mi moramo biti spremni, a mi smo spremni, sustav je spreman za nepogode. Građanima poručujem da ćemo mi imati odgovor, samo ne znamo na koji način će prognoza u stvari i biti, vidjet ćemo - zaključio je Kozlevac.

