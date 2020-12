Prvi je probio zvučni zid: Umro legendarni pilot Chuck Yeager

Prije nego je stekao svjetsku slavu Yeager je bio i pilot borbenih aviona u Drugom svjetskom ratu, a tijekom karijere postao je najodlikovaniji američki pilot u povijesti

<p>Preminuo je legendarni pilot <strong>Chuck Yeager</strong>, prvi čovjek koji je avionom probio zvučni zid, piše <a href="https://nypost.com/2020/12/07/legendary-airman-chuck-yeager-dead-at-97/?utm_source=maropost&utm_medium=email&utm_campaign=news_alert&utm_content=20201207&mpweb=755-9202310-719780696" target="_blank">New York Post</a>.</p><p>- S velikom tugom javljam da je moja ljubav života, general Chuck Yeager, preminula u 9 sati navečer - napisala je Yeagerova žena na svom Twitter profilu.</p><p>- Nevjerojatan život najvećeg američkog pilota, nasljeđe snage, avanture i domoljublja, pamtit će se zauvijek - piše u objavi. </p><p>Detalji smrti još su nepoznati.</p><p>Yeager je bio ratni pilot Drugog svjetskog rata, a u eksperimentalnom istraživačkom zrakoplovu Bell X-1 prvi je probio zvučni zid iznad zrakoplovne baze Edwards u južnoj Kaliforniji. Tijekom leta postao je prvi čovjek koji je letio brže od brzine zvuka.</p><h2>Postigao brzinu od 1225 km/h</h2><p>Kao 24-godišnjak zvučni zid probio je 14. listopada 1947., a postigao je tada brzinu od Mach 1, tj. 1225 km/h na visini od 13.700 metara. Bio je to i vrlo hrabar podvig, budući da u tom trenutku nitko nije bio siguran mogu li ljudi uopće preživjeti probijanje zvučnog zida. </p><p>Poslije je oborio još nekoliko brzinskih i visinskih rekorda kada su u pitanju letovi.</p><p>Vijesti o njegovom ogromnom uspjehu bile su u tajnosti sve do sredine 1948. godine, ali to nije smetalo mladom pilotu. </p><p>- Ne radite ovaj posao da biste bili na naslovnoj strani u novinama. Radite ga zato što je to vaša dužnost, vaš posao - rekao je Yeager 2011. godine. </p><p>Prije nego je stekao svjetsku slavu Yeager je bio i pilot borbenih aviona u Drugom svjetskom ratu, a tijekom karijere postao je najodlikovaniji američki pilot u povijesti. Zadnji je put zvučni zid probio kao 89-godišnjak, 2012. godine.<br/> </p>