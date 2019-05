Prvi otkazi u Uljanik grupi: 47 'trećemajaca' mora na ulicu

PIS (poslovno informacijski sustavi), prvo je društvo iz Uljanik grupe koje, kako stvari stoje, ide prema likvidaciji. Naime, 47 od ukupno 150 djelatnika, a radi se o 'trećemajcima' koji su po preuzimanju Uljanika prije pet godina prebačeni u tvrtku Uljanik grupe, u ponedjeljak je potpisalo poslovno uvjetovane otkaze o radu.

Radi se o informatičarima, pravnicima, kadrovskoj službi (većinom ženama), neophodnim za funkcioniranje svih procesa u Uljanik grupi, budući da su oni jedini koji su cijelo vrijeme radili u punom pogonu, održavali sustav brodogradilišta brinući se o funkcioniranju informatičkog i komunikacijskog sustava te obuhvaćali, međ ostalim i zaštitarku te službu obračuna plaća.

Istovremeno, u najnezavidnijoj su poziciji od svih radnika u Uljanikovom holdingu, jer od svojih potraživanja, a plaće nisu vidjeli već osam mjeseci, neće dobiti ništa ili će dobiti samo onaj minimum koji će im isplatiti Agencija za osiguravanje radničkih tražbina.

- Što da vam kažem, neke od nas nakon 30 godina staža idu na biro. Plaće nismo vidjeli od rujna, a jedna saborska bila bi dovoljna da pokrije sve naše neisplaćene bušte proteklih osam mjeseci - kaže jedna od djelatnica.

Dakle odlaze oni koji su brojali radne sate brinući za sigurnost Grupe, a bez kojih, paradoksalno, ni ostali članovi Uljanikove obitelji ne mogu tek tako u stečaj jer bez njih sustav ne može funkcionirati.

- Znači svi radnici, njih 3 ili 4 tisuće, kada budu tražili svoja prava, to neće moći raditi bez ljudi iz PIS-a. 3.maj bez nas ne može funkcionirati. Intenzivno smo radili na tome da nas se prebaci u 3.maj, a naše kolege u Uljanik d.d., no ni gospodin Bulić, ni Kučan, nisu dali niti jedan suvisli argument zašto se to ne može obavit iako imamo pravno mišljenje da je to potpuno regularno. Sada će nastati opći kaos u cijelom sustavu kada tri do četiri tisuće ljudi bude trebalo dobiti papire za svoja potraživanja i moralo ići na Zavod za zapošljavanje jer će ovih dana naše kolege za nas iz PIS-a napraviti besplatno te papire, ali za sve ostale ne. Bitno da će gospodin Bulić dobiti svoju plaću, a za nas koga briga - objašnjava Nada Jelinić Starčević, predsjednica Radničkog vijeća PIS-a, koja u 3.maju radi već 35 godina i koja se ipak nada da će nadležni možda ipak "progledati" so subote, kada bi stečaj trebao postati pravomoćan, te ipak poduzeti način da se 47 djelatnika prebace u 3.maj.

