Prvi pacijent u KBC-u Split dobio 'umjetno srce': 'Boljela me noga, nisam znao što mi je'

Četiri godine Pavao Gabrilo (59) iz Dicma imao je problema s nogom koja ga je stalno boljela i bio je uvjeren da je riječ o problemu s cirkulacijom. S druge strane, nekad je mogao pokositi 2000 kvadrata, hodati četiri ili pet kilometara i obavljati svakodnevne poslove, pa mu nije ni padalo na pamet da je pravi problem negdje drugdje - u srcu.