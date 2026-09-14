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Prvi pacijent u KBC-u Split dobio 'umjetno srce': 'Boljela me noga, nisam znao što mi je'

Piše Martina Pauček Šljivak,
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Prvi pacijent u KBC-u Split dobio 'umjetno srce': 'Boljela me noga, nisam znao što mi je'
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S obzirom na to da je bolest došla u samu završnu, terminalnu fazu, smrtni ishod bi nastupio uskoro, kaže nam docent Mate Petričević, koji je operirao pacijenta iz Dicma.

Četiri godine Pavao Gabrilo (59) iz Dicma imao je problema s nogom koja ga je stalno boljela i bio je uvjeren da je riječ o problemu s cirkulacijom. S druge strane, nekad je mogao pokositi 2000 kvadrata, hodati četiri ili pet kilometara i obavljati svakodnevne poslove, pa mu nije ni padalo na pamet da je pravi problem negdje drugdje - u srcu.

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Komentari 6
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